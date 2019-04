Mayer Candelo: "Como hincha siempre mí orgullo será vencer al América"

El volante ofensivo del equipo azucarero, Mayer Candelo, habló con la prensa caleña previo a lo que será el clásico ante el rival de patio, el América de Cali este jueves en el estadio de Palmaseca. Candelo quien es hincha de su actual equipo, después de once años sin disputar el clásico vallecaucano lo vuelve hacer con la casaca del Deportivo Cali.

"Quiero dar lo mejor de mí, quiero ganarme el clásico porque primero soy hincha, como hincha siempre mí orgullo será vencer al América y segundo nuestro equipo quiere pasar a otra fase. Estamos jugando con el amor, con el deseo y el orgullo de ser del Deportivo Cali, y nuestra meta es solo querer ganar", afirmó Mayer.

Rendimiento de el equipo

"El rendimiento no ha sido el mejor por parte de nosotros los jugadores. El técnico es nuestra cabeza y siempre va a estar al tiro blanco, pero púes si no estamos al nivel de lo que él requiere va a ser difícil de ver un buen rendimiento. Podemos sacar mil pretextos del porque el equipo no rendimos, pero todos hemos tenido la oportunidad, de pronto no le hemos dado el equilibrio que busca él para lo que es el equipo y por eso no se ha visto un buen rendimiento, pero tampoco ha sido el peor. No es el rendimiento que queremos, porque nosotros queremos tener buen rendimiento, tener continuidad, queremos tener un nivel más alto de rendimiento individual para que lo colectivo del equipo se vea mejor y así poder lograr mejores resultados".

¿La rotación en el equipo influye en el bajo rendimiento?

"Yo te puedo sacar mil pretextos y decir que eso influye, pero si no estamos al nivel de lo que es sería seguir repitiendo cosas que no van. Más que se cambié la nomina ha sido más el nivel nuestro, nuestras equivocaciones que no hemos sabido tomar decisiones adecuadas en los momentos que son y por eso se ha llegado a perder partidos y empatar".

Mensaje a la hinchada verdiblanca

"Sabemos que a la hinchada le tenemos que demostrar lo mejor, lo que ellos estaban esperando de este equipo, pero por ahora solo les podemos decir que tiene que tener calma y seguridad que el equipo va arrancar y va a dar muchas alegrías".

Sobre Yepes

"Yepes es un tipo abierto al dialogo, abierto ha escuchar. Él nos da el chance de poder comunicarle lo que sentimos y así hemos conformado un gran equipo, donde siempre expresamos lo que queremos, lo que sentimos y lo que nos falta, como él también lo expresa. Aquí estamos comprometidos todos a que este equipo sea mejor, que crezca cada día".