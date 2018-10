Dayro Moreno: "el jueves hay que ganar sí o sí"

Atlético Nacional se medirá el jueves ante el conjunto brasilero, Botafogo. Este juego será el segundo compromiso del cuadro paisa en la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone.

Los 'verdes' arrastran dos derrotas seguidas en torneos internacionales, una frente a Barcelona de Ecuador y otra ante Chapecoense, ambas en condición de visitante y con idéntico marcador,(2-1). Sobre los malos resultados conseguidos en la Libertadores y la Recopa, Dayro Moreno dio su análisis al respecto:

"Hemos visto los videos, ningún equipo nos ha pasado por encima. Al contrario, Nacional ha tenido la tenencia de la pelota, ha tenido la movilidad. Lo que más hemos hablado ha sido la concentración, los partidos que hemos perdido fue por falta de concentración, jugadas en las que el 'profe' nos advirtió" explicó el delantero oriundo de Tolima.

Quien además señaló: "estamos trabajando sobre eso, para entrar el día jueves bien concentrados, desde el primer minuto hasta el noventa".

El atacante Dayro Moreno ve el compromiso como una ocasión para que el equipo pueda resarcir sus presentaciones en el plano internacional: "tenemos una revancha nosotros mismos de dos partidos que no hemos ganado. El día jueves hay que ganar sí o sí, tenemos la oportunidad de reversar esto con nuestro público y en nuestra cancha" comentó el delantero.

Sobre el rival

El plantel tiene estudiado al equipo carioca y saben de antemano que en condición de visita tienden a presentar un juego muy defensivo. Dayro Moreno, explicó cuál sería la clave para permear dicha postura del cuadro visitante.

"Nosotros debemos tener la calma, la tranquilidad al tener la pelota y movernos muy bien en el frente de ataque para crear los espacios y poder vulnerar la defensa de Botafogo" precisó el ariete de Atlético Nacional.

Sobre su rendimiento

Cuando el atacante recaló en Atlético Nacional el cuerpo técnico lo posicionaba como delantero centro. Posteriormente, tras la repatriación de Luis Carlos Ruiz, Dayro Moreno tuvo que ser reubicado como delantero por el sector diestro.

Moreno, se refirió sobre dicha situación: "siempre me he caracterizado por jugar por izquierda, por derecha, por el centro y de media punta. El 'profe' me trajo para jugar en todo el frente de ataque" sostuvo el atacante al servicio de Atlético Nacional

De igual forma, comentó la sequía por la que atraviesa: "no tengo que desesperarme, por ahí empecé haciendo goles pero si uno no tiene tranquilidad y paciencia las cosas no le salen. El jueves tengo la oportunidad con nuestro público de volver a marcar y volver a ser figura como lo venía siendo"

La prensa aprovechó para preguntar por el estado de ánimo del jugador e hizo énfasis en la ocasión en la que se mostró molesto cuando fue sustituido en el Atanasio: "salgo bravo porque como jugador siempre me gusta anotar goles, por ahí he tenido la oportunidad de anotar y no lo he hecho. El enojo fue personal, con el 'profe' tengo una amistad y lo considero una gran persona y un profesional. La gente puede estar tranquila, somos un grupo fuerte y muy compenetrado" explicó Dayro.

Finalmente emitió un mensaje de tranquilidad y pidió confianza a la afición: "voy a cumplir y confíen mucho, vamos a hacer grandes cosas acá".