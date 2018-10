Cristian Bonilla: “Contra Botafogo tenemos que sumar de a tres”

Cristián Bonilla conoce la magnitud del compromiso que Atlético Nacional enfrentará en unas horas por Copa Libertadores y lo define como “un partido importante frente a un duro rival, en nuestra casa donde tenemos que sumar de a tres, nos vemos con esa obligación por el resultado contra Barcelona. Tenemos que tener la seguridad de salir a llevarnos los tres puntos”.

Ante la pregunta sobre la presión que tiene el plantel por las dos derrotas a nivel internacional acumuladas en 2017, el arquero de 23 años salió al paso y aseguró que estas se debieron a las virtudes de los rivales anteriores, “Yo no hablaría de presión. Fueron dos partidos difíciles, Barcelona tiene jugadores muy rápidos y Chapecoense se armó muy bien, con jugadores de todo Brasil. Debemos tener tranquilidad, seguridad y confianza”, aseguró.

Con 23 años, Cristian Bonilla ya ha sido multi campeón con Atlético Nacional tanto en liga como en copa (hizo parte del equipo campeón de Libertadores aunque no sumó minutos). Además hizo parte de todo el proceso sub 20 y sub 23 de Selección Colombia de Eduardo Lara y Piscis Restrepo, disputando diferentes suramericanos, mundiales juveniles y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En cuanto a Atlético Nacional, Bonilla se siente seguro de lo que es actualmente como equipo y confía en el largo proceso y la madurez del mismo, “llevamos con el profe (Rueda) año y medio en el que hemos conseguido grandes cosas y hemos sido catalogados entre los mejores equipos del mundo”, recalcó el guardameta.

Sobre Botafogo, Bonilla demostró que conoce al equipo rival y lo describió de una manera muy particular, “es un equipo brasilero pero no tan brasilero, que le gusta el contacto, son jugadores corpulentos, con buena pelota quieta, tienen muy buena talla pero también compiten, va a ser fundamental superarles ese nivel de competencia”, sostuvo.

Por último, el arquero envió un mensaje contundente a todas las personas interesadas en el compromiso copero, “va a ser un partido en el cual necesitamos de todos: hinchada, cuerpo técnico directivos para sacarlo adelante”, concluyó.

El partido copero se jugará este jueves 13 de abril desde las 7:45pm y tendrá transmisión de Fox Sports y el minuto a minuto de VAVEL.COM. Entre otras novedades estará la ausencia de Felipe Aguilar por lesión y Mateus Uribe por expulsión.