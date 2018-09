Cero de nueve: ¿Fracaso continental?

Lo que era la prioridad para el cuadro paisa en el 2017 terminó convertido en pesadilla. Tres partidos fueron suficientes para destruir las esperanzas del hincha. La falta de ideas y una desidia impresentable terminaron marcando el camino de Nacional en la Libertadores.

Si bien los resultados no respaldaban al equipo de Reinaldo Rueda, la historia le daba una mano. Desde marzo de 1972 Nacional no caía en Argentina. De igual manera, el 9 de abril de 2015 el visitante hizo fiesta el Estadio Único de La Plata ganando con gol de Yulián Mejía. La historia, sin embargo, no es suficiente cuando no existen argumentos futbolísticos.

Los primeros minutos para ambos equipos fueron de especulación. El miedo en ambos equipos, que llegaban sin puntos ganados, se podía palpar. Y similar al partido del 2015, Nacional fue quien pegó primero: Dayro Moreno por encima del travesaño y Aldo Leao Ramírez cerca al primer palo intentaron romper el equilibrio.

Tristemente para los intereses del cuadro verde, fueron las únicas opciones de Nacional del primer tiempo. Mariano Andújar, portero del 'Pincha', fue un espectador más. Estudiantes, con paciencia y de la mano de un veterano Juan Sebastián Verón, se apropió de la pelota y movió las acciones a campo visitante.

Fue la 'Brujita' Verón quien desequilibró el partido. Una de muchas faltas innecesarias de Alejandro Bernal cerca al área hizo exigir a Franco Armani que la mandó al palo. El remate, ejecutado por Facundo Sánchez, estalló en el travesaño y salió. Toledo, como buen centrodelantero, fue a buscar la pelota y con el pecho la empujó. El portero verdolaga fue fusilado ante la mirada de su propia defensa.

El gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo. La reacción tardó hasta los 10 minutos del segundo tiempo. Alejandro Bernal, que ya tenía tarjeta amarilla, salió para darle lugar a Andrés Felipe Ibargüen. Lastimosamente, este dato es solo anecdótico. Ni ese ni los demás cambios de Rueda (Dayro Moreno por Arley Rodríguez a los 72' y Juan Pablo Nieto por Aldo Leao Ramírez a los 82') pudieron marcar diferencia. Moreno por derecha y Jhon Édison Mosquera por izquierda tuvieron su oportunidad y no le acertaron al arco.

De esta manera Estudiantes consiguió sus primeros tres puntos, sin patear más de tres veces al arco rival. Nacional, a diferencia de los demás partidos, no llegó con riesgo una sola vez. La displicencia de un equipo que se sabía superior significó cero de nueve puntos posibles. A pesar de los resultados adversos, las matemáticas le dan una última oportunidad al cuadro de Rueda. Las matemáticas, sin embargo, no son suficientes cuando no existen argumentos futbolísticos.

Nacional enfrentará el próximo martes 2 de mayo en Medellín a Estudiantes, mientras que mañana jueves 20 de abril, Barcelona recibe en Guayaquil a Botafogo.