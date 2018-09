Lorenzo Carrabs: "En Nacional todos eramos una gran familia"

Para un gran conocedor de Nacional, el podio de arqueros extranjeros del equipo 'verdolaga' lo compone Raúl Navarro, Franco Armani y Lorenzo Carrabs. Este último tiene 345 partidos disputados con el equipo, uno de los que más defendió la camiseta en los 70 años de rica historia. Con un título obtenido en 1981, Carrabs es uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños del campeón de América. "Es una satisfacción muy grande que el club se haya acordado de mi. Estoy muy contento de estar en la ciudad", expresó.

Nacional 80's vs el actual

"Año a año todo va cambiando, a nivel institución en el Mundo son muy reconocidos. Es fruto de un buen trabajo por parte de los dirigentes, jugadores que han venido sacando el club adelante", remarcó.

Sobre la gran campaña de 2016, el 'charrúa' declaró que "Seguí a Nacional durante toda la Copa Libertadores. Franco Armani es un gran arquero y fue clave para lograr el título. Por momentos me quería meter dentro del televisor, en Uruguay me preguntaban mucho por el equipo, eso me da mucho orgullo. Cada palabra positiva al club es muy reconfortante".

"En el título continental de 2016 fue determinante todo el equipo, su sistema de juego, como jugaba de igual a igual en todas las canchas".

El título de 1981 y la era Zubeldía

"Recuerdo todos los años que pasé en Nacional. El campeonato de 1981 fue algo muy especial, para uno como jugador los títulos son la recompensa al buen trabajo. En esa época habían grandes equipos, por lo que se valora más ese logro".

"Es difícil quedarse con algún jugador, por la amistad que tengo con todos los jugadores. La cabeza de Osvaldo Zubeldía fue importante para que Nacional lograra más títulos desde el 81 en adelante".

"Zubeldía cuando llegó tenía problemas con todo el Mundo. Sus reglas eran muy exigentes, el jugador en ese momento era muy desordenado. A la larga con su trabajo fue importante para lograr títulos y ser un gran equipo", indicó.

La gran familia 'verde'

"Todos eramos una gran familia. Algunos jugadores se iban a la Selección y de ahí surgió la camada que llamaron el 'kinder'. Con algunos todavía me hablo y somos muy unidos a pesar de la distancia", concluyó.