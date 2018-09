Tito Manuel Gómez: "Nacional para mí es todo, siempre estoy pendiente del equipo"

El mediocampo de Atlético Nacional en los 70's tenía un elemento clave, surgido del jardín de la república argentina, Tito Manuel Gómez llegó al equipo 'verdolaga' y cambió la historia del club y de su vida, una comunión que continúa.

Gómez es recordado por su talento, gran trato de la pelota, de los buenos extranjeros que defendieron los colores 'verdolagas'. El mismo lo dice "Atlético Nacional es lo más grande para los argentinos que vinimos. Es un equipo que nos hizo inmensamente feliz, hicimos un gran trabajo y siempre recibo un gran cariño de la gente".

Estuvo en los 60 y ahora en los 70

"Una alegría inmensa en los 60 años haber sido bicampeón colombiano, espero que para los 70 la historia se repita. En estos momentos pasa un bajón, pero es normal en todos los equipos que se presente esto después de un éxito como el año pasado. La institución va por un gran camino", indicó Tito.

Tango y arrabal

El tango de Nacional es una de las canciones que más recuerda la hinchada 'verde', el título del 73 fue un oasis a los 19 años sin ser el mejor del país. Esto recordó el gran Tito Manuel Gómez. "Con Abel Álvarez, Jorge Hugo Fernández hicimos hablar al balón porque Abel nos ayudaba en la marca y nosotros podíamos irnos a atacar con la confianza que nos brindaba. El tango dice la verdad, con ellos hacíamos un trío sensacional".

Nacional 73, principio de la gloria

Cuando tiene que recordar sobre algún año en particular de los que estuvo como jugador, Tito precisó que "Todos los años que estuve en Nacional fueron especiales, si me tengo que quedar con alguno fue con el 73 donde salimos campeones. En el 71 teníamos todo para lograr el título lo mismo que en el 72 pero las cosas no se nos dieron, todo eso es importante estar en los primeros puestos".

Nacional actual, su significado y Tucumán

"Yo veo a Nacional muy bien, tienen unos directivos que hacen un gran trabajo, aunque debe acompañar los resultados. Hoy en día es uno de los mejores equipos del Mundo, un sueño que tuvimos cuando jugamos y que por suerte se está cumpliendo".

"Nacional para mí es todo, siempre estoy pendiente del equipo. Ojalá siga el equipo cosechando muchos buenos resultados, mientras esté vivo voy a estar acompañándolo".

Al igual que Gómez, el tucumano Sergio Galván Rey goleador con Atlético Nacional en la pasada década "fue un gran jugador, cuando vine en 2007 ya estaba acá, me sorprendió la fama que había logrado en Colombia. Estoy muy agradecido por el nombre tan alto en el que dejó el fútbol argentino y sobretodo, el fútbol tucumano".

Cambio de imagen

"Cuando llegamos a Nacional en 1970, el equipo había quedado último. En ese momento la relación de los jugadores colombianos y argentinos era muy fea, muchos compatriotas no se comportaron bien y nos dejaron una mala imagen", indicó.

"Con Jorge Hugo Fernández, Óscar Calics, Raúl Navarro y Hernán Ramírez hicimos una familia, nos acoplamos todos, dimos ejemplo y por eso Nacional se convirtió en un equipo poderoso. Lo que decía uno decían todos, hoy el equipo siguió la misma ruta y por eso sigue siendo un gran equipo", concluyó.