Mateus Uribe: "A mi edad, el recorrido que llevo ha sido muy bueno"

Una de las grandes bajas que presenta Atlético Nacional de cara a los partidos que le restan en el mes de mayo es la de Mateus Uribe, el volante antioqueño sufrió un desgarro que lo ausentará durante cuatro semanas. Sin embargo, Uribe acompañó al equipo en la Recopa Sudamericana y celebró con ellos el segundo título que cosecha con la camiseta 'verdolaga'.

En charla con FOX Sports, Uribe señaló la clave de la victoria ante Chapecoense. "En todas las líneas fuimos muy contundentes, nos estábamos preparando para llevarnos esta Copa", además remarcó que "el gol temprano le cambió el planteo a Chapecoense, a partir de eso Nacional lo manejó de la mejor manera, teniendo el balón y siendo más contundentes, esa fue la clave".

"Chapecoense tuvo el ímpetu de ataque, por fortuna Nacional supo controlarlo bien, en el contragolpe marcó la diferencia", sostuvo.

Sobre su lesión, el volante explicó que "en la práctica del lunes sentí un pinchazo en la pierna, estaba cargado en el músculo y cuando me hicieron la resonancia salió el desgarro. Tengo cuatro semanas de incapacidad".

Hablando un poco de sus comienzos, Uribe contó que "siempre fui volante mixto, con James estuve en la sub 13 y sub 14, desde las inferiores estuve en Envigado, pasé por Argentina en Huracán y Deportivo Español, de ahí pasé al Tolima y luego estoy en Nacional".

El jugador no se apura por irse a jugar al exterior, "a mi edad, el recorrido que llevo ha sido muy bueno. Sin apurar los tiempos, después el jugador se quema. Si aquí me tiene ahora es porque así tenía que ser. Mi presente es Nacional, tengo tres años más de contrato pero lo que venga estaré preparado y ojalá sea lo mejor", remarcó.

Sobre su posición en la cancha, "siempre quise ser 10, pero me di cuenta que no me daba, así que me retrasé y encontré mi posición". Además aclaró que "de volante central o mixto es como me siento mejor, acompañando a Diego (Arias) o Macnelly (Torres), pero cuando el profesor (Reinaldo Rueda) me pide que juegue de volante o lateral y también lo he logrado hacer bien eso me reconforta saber que puedo suplir varias posiciones en el campo".

El médico Hernán Luna detalló la lesión de Mateus

"Mateus tuvo un dolor en la zona de la ingle en el entrenamiento del domingo, el lunes le hicimos una resonancia y efectivamente confirmamos que sufrió un desgarro en el músculo iliopsoas, es la unión de un potente músculo como el psoas con el iliaco, motores del movimiento de cadera", expresó.

Además, "tendrá incapacidad de cuatro semanas donde tendrá actividad física restringida acompañada de fisioterapia. El desgarro es de cuatro centímetros por lo que vemos que podrá estar pronto en las canchas", concluyó.