Francisco Nájera: “Ellos utilizaron un planteamiento bastante defensivo”

En el compromiso que se esperaba como el mejor en la previa de la fecha 19 de la Liga Águila 2017-I, finalizó en menos de eso, pues ambos equipos se dedicaron a cortar los avances del rival, a cerrar los espacios y minimizar los intentos ofensivos por parte de los delanteros encargados de los jugadores rivales.

Francisco Nájera, jugador que fue uno de los principales artífices de impedir arremetidas ofensivas del equipo ‘azucarero’, dijo que el partido no fue muy agradable para el hincha, porque el rival se dedicó a cerrar los espacios y a buscar el empate, mientras que su onceno estuvo claro con el balón.

“Realmente fue un partido poco vistoso. Nosotros no tuvimos un gran juego ofensivo. Ellos utilizaron un planteamiento bastante defensivo, no dejaron muchos espacios, no vinieron a arriesgar sino a especular para conseguir un empate que finalmente lo consiguieron”, expresó el jugador de Atlético Nacional.

El defensor de 33 años de edad aprovechó el momento para dejar claro que este semestre han tenido partidos buenos y malos, pero que han sido muy pocos en los que se ha visto bajo rendimiento deportivo del equipo, y destacó que el arco sigue con bajos números de goles anotados.

“Creo que han sido más los partidos en los que hemos jugado bien que en los que no lo hemos hecho. Contra Chapecoense tuvimos un gran juego, en Brasil ante Botafogo no tuvimos un buen partido. Hoy, ante Deportivo Cali no tuvimos un buen partido, simplemente competimos bien y conseguimos el punto que nos ayuda a mantener el arco en cero y la solidez defensiva”, comentó Nájera.

Para finalizar su intervención con los medios de comunicación, Francisco dijo que el equipo terminó bien el partido, aunque les faltó alguna opción de gol más clara para marcar el gol que les diera el triunfo ante el Deportivo Cali.

“Terminamos bien el partido, nos faltó una opción más clara para haber resuelto el partido. El segundo tiempo fue mucho mejor que el primero, porque encontramos espacios y logramos armar jugadas ofensivas. Nos vamos con el balance de la segunda parte”, finalizó.