Mateus Uribe: "Esperamos estar en buenas condiciones para traernos un buen resultado"

Atlético Nacional continua su preparación para enfrentar a Jaguares en los cuartos de final de la Liga Águila 2017-I. El encuentro de ida se jugará en Montería a las 3:15 PM, horario complicado para cualquier visitante. Hoy se entrenaron en el Atanasio Girardot y luego de la práctica, el mediocampista Mateus Uribe dialogó con la prensa sobre la llave ante los felinos.

"Hay que ir paso a paso. Tenemos que ir a Montería a sacar un buen resultado. Sabemos que es un clima difícil y un equipo complicado que se para bien. Esperamos estar en buenas condiciones para traernos un buen resultado", dijo Uribe sobre el encuentro.

La modalidad de playoffs no permite especular con los resultados o empezar con el pie izquierdo, como antes se podía hacer en lo cuadrangulares finales. Para Mateus, no hay que darle ningún tipo de ventaja a los rivales. "En esta instancia de playoffs son partidos de muerte donde no podes dar ventajas sea con el equipo que estés jugando. Tenes que ir de visitante, sacar un buen resultado y llegar y meter la puntada final de local".

Sobre el rival, el nacido en Medellín, indicó que será un rival de respeto. "Jaguares es un buen equipo. Por la regularidad de los 20 partidos se ve que es un equipo que se para bien en la cancha y la identidad del técnico se ve en la cancha y los jugadores la han sabido aprovechar. No podemos dar ventajas. Manejar la pelota y demostrar la jerarquía que tiene nacional para jugar de visitante".

Para finalizar, Uribe opinó que el local tiene la obligación de imponer el juego porque la vuelta no será para nada fácil. "El desgaste va a ser de ellos porque son locales. Saben que el partido en el Atanasio Girardot no va a ser fácil, entonces van a salir el partido o un gol. Hay que ser cautelosos en ese aspecto".