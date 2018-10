Victoria apretada para los 'escarlatas' en el estadio Departamental Libertad

Un partido muy apretado fue lo que se vivió está noche en el estadio Departamental Libertad en la capital de Nariño, en el duelo de vuelta entre el Deportivo Pasto vs América de Cali por la llave C de los cuartos de final de la Liga Águila.

Partido cerrado

Los 'diablos rojos' venian de empatar 0-0 ante los dirigidos por Flavio Torres como locales en el Pascual Guerrero, duelo que no tuvo muchas emociones y que no reflejo una actitud muy agresiva del conjunto escarlata, pero que por el contrario mostró una muy buena versión del conjunto Nariñense. Sin embargo, en el partido de vuelta, fue otra cara la que mostró el equipo de Hernán Torres, a pesar de que en el ámbito futbolistico no fue mucho lo que generó en el campo.

Comienzo sin goles

El primer tiempo que se jugó en la ciudad de Pasto, se destacó por ser muy trabado en la mitad de la cancha, muchas faltas y muchas amarillas (4). Muy pocas ocasiones se generaron en la primera parte del partido, la unica jugada de riesgo que se género, partió de un tiro libre cerca al arco escarlata, en el minuto 5', ejecutado por Luis Payares y que pasó muy cerca de la cancha que defendía Carlos Bejarano.

Los cambios primordiales para la victoria

En la segunda etapa, los dos equipos salieron a buscar el partido, el equipo de Hernán Torres no manejaba muy bien el balón, les faltaba mayor profundidad para generar riesgo en el arco que defendía Andrés Mosquera, profundidad que se generó a partir del ingreso del 'cucho' Hernández y William Árboleda, quienes fueron los generadores de fútbol para el conjunto escarlata y fueron determinantes para conseguir el gol de la clasificación en la capital de Nariño, gol que se consigue al minuto 72' tras un pase en profundidad que Arboleda le coloca a Martinez Borja, quien le deja la pelota a Jhony Vasquez y que con un pase rastrero deja solo delante al arquero al 'cucho' Hernández que remata duro a la zona derecha del arco del conjunto volcanico para poner a los escarlatas en ventaja y con la clasificación directa a la fase de semifinales de la Liga Águila.

Desenlace

Stiven Lucumi y William Arboleda, tuvieron cada uno en sus pies la jugada para liquidar el partido y poner un 2-0 que le diera tranquilidad al equipo, sin embargo la presión les jugó en contra y no lograron definir de la mejor manera, situación que generó que los dirigidos por Flavio Torres, no perdieran la esperanza y se volcaran encima del campo americano, generando tensión en el cierre del partido, sin embargo los escarlatas resistieron ante la presión y lograron sostener el 0 en su arco y sellar su paso a la siguiente fase de la Liga Águila.