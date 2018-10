Mateus Uribe sobre Jaguares: "No vinieron a esconderse, jugaron de tú a tú"

Atlético Nacional venció a Jaguares de Córdoba (3-2) en el Atanasio Girardot y se impuso en el marcador global (6-3). A pesar de la victoria conseguida en el 'coloso de la 74', los 'verdolagas' se vieron superados en gran parte del juego por la escuadra visitante.

Sobre el minuto 69, ingresó el volante paisa Mateus Uribe, quien había estado ausente alrededor de cuatro semanas por una lesión. El exjugador del Deportes Tolima, contribuyó a la recuperación del control del esférico y aportó en las acciones de ataque.

Al finalizar el compromiso, Mateus se pronunció acerca del desarrollo que tuvo el juego ante las 'fieras del Sinú': "En el primer tiempo ellos hicieron el desgaste y en el segundo tiempo lo sufrieron un poco, luego Atlético Nacional mostró la jerarquía que lo caracteriza. Fueron 45 minutos totalmente diferentes a los del primer tiempo, donde nos mostramos más incisivos en la parte de adelante, más fuertes en los duelos y eso nos dio la clasificación".

También, el jugador se mostró consciente y destacó la labor del rival: "Hay que resaltar el trabajo de ellos, no vinieron a esconderse, vinieron a jugar de 'tú a tú'. Son muy organizados tácticamente y físicamente demostraron que podían competir", sostuvo Mateus Uribe.

Por otra parte, la hinchada demostró la confianza que tiene para con Mateus Uribe. Justo cuando Jaguares estaba arriba del marcador por (2-0) y la serie se encontraba empatada, la afición se hizo sentir en su pedido por el habilidoso volante antioqueño.

Sobre este suceso en particular el jugador dijo: "Yo pienso que uno como jugador también entiende al hincha. Cuando uno ve un primer tiempo como el que hicimos hoy, se desesperan, piden cosas diferentes. Por fortuna al segundo tiempo se salió con otra actitud y se consiguió un resultado magnífico, donde si se mira línea por línea el equipo estuvo muy bien parado. En la segunda parte hubo orden defensivo, muy claros a la hora de jugar y muy contundentes, ahí marcamos la diferencia".

A modo de conclusión Mateus Uribe explicó cómo se siente físicamente de cara a las semifinales de la Liga Águila: "Estos minutos me ayudan demasiado, porque por más que uno se sienta bien el ritmo de partido influye mucho. Hay que ir cogiendo ritmo de partido, físicamente me siento excelente, no hay ningún dolor. De pronto el tanque de oxígeno y el arresto físico es al que hay que poner a punto".