Hernán Torres: "Con el corazón no se puede trabajar, y más en el fútbol"

América de Cali quedó eliminado de la Liga Águila 2017-I. El conjunto escarlata cayó 2-0 en su visita al Deportivo Cali en Palmaseca y tuvo que resignar sus ilusiones de lograr la hazaña de conseguir la estrella 14, seis meses luego de conseguir el título que le dio el ascenso. El conjunto dirigido por Hernán Torres lo dejó todo en el campo de juego, sin embargo, la poca efectividad de los suyos fue decisiva, dándole vida al rival, que fue certero ante la valla americana y se quedó con el boleto a la final.

Precisamente, Torres lamentó la mala definición de su equipo frente a Pablo Mina, el arquero del Cali que salió como figura del encuentro.

"Se trabajó un grupo humano muy bueno, que superó las expectativas que tenía como grupo por su capacidad, por su trabajo en equipo en esta campaña. Hicimos un buen partido, tuvimos posibilidades de hacer gol, pero no los hicimos. Ellos se recuperaron, nos anotaron, el arquero de ellos fue figura, pero bueno, esto es el fútbol", afirmó el DT del conjunto escarlata, que valoró lo hecho por sus dirigidos en el torneo: "Me voy tranquilo, me voy contento porque el grupo entregó todo en el campo y lo dio todo en el terreno de juego".

Sobre lo que viene para América en el segundo semestre en cuanto a refuerzos: "No se puede trabajar con el corazón y más en el fútbol. Lógicamente deben llegar refuerzos y los directivos son conscientes de eso".

Sobre el cambio que realizó al salir Martínez Borja por lesión, el tolimense dijo que prefirió a Yorleys Mena en lugar de Santiago Silva porque "juega mejor cuando está sólo arriba. Corre, hace diagonales y choca mucho a los defensas rivales. Ya cuando vamos con el resultado en contra, toca cambiar el módulo, le doy paso a Silva que tambien tuvo opciones para meterla pero el arquero de ellos lo impidió. Buscamos por todos los medios hacer el gol pero no se pudo".

América no contó durante gran parte del encuentro con Cristian Martínez Borja, que salió lesionado, y tampoco con el lateral Juan Camilo Angulo y para Torres eso influyó en el resultado: "Son jugadores referentes, desequilibrantes y de mucha experiencia".

De paso le echó flores a Arnol Palacios, que fue uno de los jugadores de mejor rendimiento en el equipo: "No puedo desconocer el gran trabajo del 'Coco' Palacios, estoy muy contento con él y eso demuestra que nadie daba un peso por él, y se ha recuperado. Se jugó un partido de lujo, lo meto por derecha, por izquierda y siempre tiene un nivel óptimo, sin desconocer el trabajo de Juan Camilo, que es un jugador referente e importante. Lastimosamente pasó lo de Borja, pero yo tengo un plantel de 25 jugadores en los que confío plenamente y conocen el trabajo que hacemos".

Sobre el peligro de descender, Torres fue contundente: "América tiene que hacer varios torneos buenos para poder alejarse del promedio del descenso".

Por ahora, el plantel se tomará un descanso mientras llega el proximo torneo, que iniciará en menos de un mes. Se espera que para el segundo semestre las cosas sean igual de buenas a las que se lograron en este que ha culminado. América tendrá la Copa y la Liga, sin embargo, la lucha por el descenso será la prioridad de la 'mechita'.