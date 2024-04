César Farías: "Lo pudimos ganar pese a las circunstancias"

Igualdad en Palmaseca

En un clásico manchado por la violencia en las tribunas del Estadio de Palmaseca, Cali y América igualaron a 1 gol con anotaciones de Fabián Castillo y Nilson Castrillón.

César Farías analizó el encuentro y el transcurso del mismo, en el que se sintió que el visitante pudo haber ganado el encuentro. "El empate no es un mal resultado, sin embargo siento que pudimos haberlo ganado, las circunstancias fue no fue lo normal, jugamos bien pero pudimos hacer más" afirmó el DT Venezolano.

"Los partidos cerrados son así, no tuvimos tantas opciones, pero tuvimos las más claras no lo definimos pero así es el fútbol" agregó.

"Claro que condiciona el juego todos los hechos extrafutbolísticos, el parar casi 1 hora, el saber si se juega o no, eso afecta. Sin embargo, siento que el sumar de visitante es un buen resultado, no deja de ser una plaza complicada" cerró Farías.

Por otro lado, se le cuestionó al portero Joel Graterol si América salió conforme con el 0-1 en el segundo tiempo, a lo que el guardameta mencionó lo siguiente:

"Al contrario, siento que tuvimos las opciones más claras, los cambios entraron bien, el equipo se compenetró. Pese al 0-1, queríamos sentenciarlo" afirmó Joel.

"Salimos a buscarlo y quizás eso fue lo que nos costó el empate, por la ambición. Los cambios fueron ofensivos para ganar el partido, si nos fijamos siempre estuvimos en campo contrario" agregó.

"Lamentablemente no fuimos efectivos adelante y por eso pasó lo que vieron, si no otra sería la historia. Nos vamos con un sabor amargo por no lograr el triunfo, sabe más como a una derrota, pero esto sigue" cerró el portero americano.

Lo que se viene para ambos

Igualdad 1-1 en clásico 303 por Liga y esto demarca que Los Diablos Rojos siguen en el octavo puesto de la Liga con 23 puntos, sigue dependiendo de si mismo para clasificar, sin embargo tiene 3 encuentros cruciales ante Pasto (local), Once Caldas y Santa Fé (visitantes) en los que tendrán que sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Por su parte, Cali visitará el martes a Jaguares en un partido con sabor a final por el tema del descenso. El conjunto verdiblanco ya está eliminado del torneo.

Revisa la rueda de prensa completa de América de Cali, tras el partido ante Deportivo Cali.