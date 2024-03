No ha sido bueno el arranque de César Farías como timonel americano. Pues, América apenas suma 9 puntos en la tabla en 9 salidas en Liga, 8 de ellas dirigidas por el técnico venezolano. Por su parte, el Deportivo Pereira no tuvo tampoco un buen inicio, sin embargo en las últimas 6 fechas se ha recuperado notablemente, ganando 5 partidos y empatado nada más 1.

A recuperar terreno

América en condición de visitante no conoce aún lo que es la victoria; en esta Liga ha jugado 4 encuentros como visitante, empatando 2 y perdiendo en 2 ocasiones más. En pleno Ecuador del torneo, los escarlatas deberán a conseguir victorias si quieren lograr la clasificación a la fase final del torneo.

Blanco de críticas ha sido el DT venezolano a cargo de América de Cali, puesto que no ha sacado los resultados esperados hasta la fecha. Y es que cuenta con una amplia y rica nómina en cuanto a nombres por posición, sin embargo le queda debiendo en el juego al hincha, sobre todo en condición de local donde no ha podido lograr sumar de a 3 desde la fecha 4 ante Patriotas. Panorama gris el que se ve en el equipo si no logran sumar de a 3 en Pereira y empezar una senda victoriosa de cara a la clasificación para las finales.

Por su parte, el Pereira ha venido en alza no solo en su juego, sino en resultados también. Las 5 victorias al hilo fueron una calma para el mar de dudas que dejó el grande matecaña al inicio de la Liga. Hoy, de la mano de Darwin Quintero, que lleva 4 goles y 3 asistencias, esperan recuperar el camino del triunfo.

Se espera un marco lleno en el Hernán Ramírez, el cual permitió el ingreso de hinchada visitante, junto con la barra que estará ubicada en el sector norte del estadio pereirano. Los hinchas Escarlatas podrán acompañar a su equipo con la equipación normal sin ningún problema.

Partido más reciente de ambos

El partido anterior en condición de visitante, América igualó 1-1 contra Jaguares en Montería con un gol de Jhon García (88'). Por su parte, el Pereira viene de igualar como local a 3 goles contra el Junior de Barranquilla.

Entre ambos conjuntos, la última vez que se vieron las caras fue el 30 de septiembre de 2023, cuando los diablos rojos vencieron 2-4 a los matecañas con goles de Adrián Ramos, Jáder Quiñones, Victor Ibarbo y Cristian Barrios. Esta fue la última vez que América marcó mas de dos goles como visitante (como local solo fue el 4-1 contra Nacional de la fecha 2).

Historial y convocados

En total, ambas escuadras se han enfrentado 35 veces por torneos colombianos, entre Categoría A y B. El saldo es de 13 victorias para cada uno y 9 empates. Por primera división, América saca ventaja con 10 triunfos, sobre 8 del Pereira.