Atlético Nacional fue superado en todos los ámbitos y tiene una remontada difícil

En las finales de dos partidos siempre se juega con la especulación, se planean 180 minutos y no 90. Si se empieza de visitante, se busca sacar el arco en cero como misión primordial, luego tratar de marcar un gol (en este caso los goles de visitante no tienen valor agregado como en competiciones internacionales) y si eso no se puede tratar de perder por la mínima.

Deportivo Cali salió a imponer su juego y a llevarse un resultado que lo llevará a Medellín cómodo. Hizo dos cosas que le molestan a Atlético Nacional: presionar alto para impedir la salida desde el fondo y cortarle el juego a su volante de creación, Macnelly Torres.

De aquí vino el problema para los dirigidos por Reinaldo Rueda. Al poner dos volantes de marca, toda la creatividad pasó por los pies de Torres que no tuvo una buena noche, no pudo conectar con los delanteros y siempre jugó de espaldas.

La primera de la noche la tuvo César Amaya por la banda izquierda a los nueve minutos, pero su remate se fue desviado. Fue por este mismo sector donde surgió el penal de Alexis Henríquez. Con Mateus Uribe adelantado, Cali entró por ahí y adentro del área, el capitán de Atlético Nacional sujetó del cuello a Jefferson Duque y el juez Mario Herrera decretó penal a los 17 minutos. El mismo delantero se hizo cargo, pero su remate dio en el larguero.

El penal no despertó a los visitantes y animó a los locales a animarse más, pero con disparos de media distancia. La suerte no acompañó a los ​verdolagas y Rodin Quiñones tuvo que salir y entro Luis Carlos Ruiz. A los 37 minutos, Duque volvió a estrellar el balón en el palo luego de anticiparse a un centro rastrero de Luis Orejuela.

En los últimos minutos Nacional logró inquietar al Cali. Un intermitente Andrés Felipe Ibargüen sacó una jugada increíble, gambeteó a cuatro rivales, pero al estar mano a mano con el arquero Pablo Mina, remató débilmente.

En el minuto 45, Fabián Sambueza levantó un centro desde el sector derecho. Germán Mera le ganó la marca a Uribe y aprovechó que el balón superó a Ruiz para clavar el primer gol de la noche. Otra vez la pelota parada, punto débil de Nacional volvió a fallar. Balde de agua fría para Nacional porque faltaban dos minutos para terminar el primer tiempo.

Rueda metió mano y rompió con el doble volante central. Le dio entrada a Aldo Leao Ramírez y sacó a Diego Arias. El segundo tiempo empezó idéntico al final del primero. Sí, Sambueza volvió a levar el balón de pelota parada y otra vez Mera ganó, esta vez entró por atrás y su remate dio en el travesaño. Nacional seguía sin pesar en el campo, Aldo no conectaba con Torres para darle juego y el Cali seguía con su ritmo infernal del mediocampo para arriba.

La tercera fue la vencida para Duque en el minuto 64. Sambueza metió un balón pinchado entre Carlos Cuesta y Alexis Henríquez, Duque ganó en velocidad y definió por debajo de Franco Armani. Si, la ley del ex pegó en Palmaseca, lo que le faltaba a Nacional. El goleador de la última liga obtenida de Nacional (finales de 2015) sentenciaba el duelo.

Tres minutos más tarde, Uribe sacó un balón con la cabeza cerca de la línea tras un contragolpe liderado por Nicolás Benedetti. Con un Nacional aturdido, su capitán y líder, Henríquez se le soltó la cadena en el minuto 76. Tras dar un pase atrás, le dio un codazo a César Amaya y salió expulsado. De ahí hasta el final, Cali dominó el balón y cerró el partido. Nacional se ajustó atrás y se "conformó" con el 2-0 porque es un marcador remontable.

Nacional tiene una misión complicada para remontar la serie. Primero porque el nivel demostrado en Cali fue malo y ninguno de sus jugadores mostró rebeldía para buscar más. Segundo porque no viene jugando bien. Superó a Jaguares en la vuelta pasando un susto y quebró el cerrojo ante Millonarios en el último minuto.

Una luz de esperanza es que Deportivo Cali le ha costado cerrar llaves como visitante. Basta con ir a los cuartos de final, con un resultado en la ida de 4-1, perdió en la vuelta ante Independiente Medellín 3-1.

La vuelta será el domingo en la ciudad de Medellín a las 19 horas con transmisión de RCN, Win Sports y VAVEL.com.