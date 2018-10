Mercado de pases: Nacional vive momentos cruciales

Desde que consiguió su dieciseisava estrella en el fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional no ha descansado un instante en el ámbito deportivo y tampoco entorno de los directivos, pues el equipo se sigue moviendo con el fin de tener un proyecto de acuerdo al nuevo cuerpo técnico, integrado por el español Juan Manuel Lillo, para la Copa y Liga Águila 2017-II.

Salidas confirmadas

Alejandro Bernal: luego de estar en la institución ‘verdolaga’ aproximadamente 6 años y medio, el jugador fue pretendido por Junior de Barranquilla para ser refuerzo, pero no se pudo concretar su llegada. Sin embargo, América de Cali mostró interés en contratarlo y ya fue oficializado por el equipo ‘escarlata.

Cristian Bonilla: aunque no tuvo mucha continuidad este semestre y con el fin de tener más minutos en otro equipo, el arquero de 24 años de edad fue prestado por la institución ‘verdolaga’ a La Equidad, equipo en el que estará durante un año, según lo acordado entre ambos equipos.

Francisco Nájera: cinco años aproximadamente duró su etapa en Atlético Nacional. Hoy, luego de ser titular en la final que ganó su ex equipo contra Deportivo Cali, Francisco pasó a préstamo La Equidad, onceno que acordó el préstamo del jugador por un año.

Farid Diaz: el lateral izquierdo se despidió de Nacional al minuto 11 del primer tiempo en el duelo de vuelta por la Gran Final ante Deportivo Cali. Con nostalgia, pero con ambición de conseguir nuevos objetivos, el cesarense de 34 años partió al Olimpia de Paraguay para disputar el campeonato local y la Copa Sudamericana. El jugador va a préstamo por un año.

Por definir su futuro

Elkin Blanco: no se conoce mucho sobre la situación del volante 'verdolaga', el chocoano fue un jugador fundamental en el remate de temporada. Su relación con Juan Manuel Lillo venía desde que el ibérico dirigió Millonarios en el 2014 y en el cual no lo tuvo en cuenta. Sin embargo y a pesar de que le anunció que no será tenido en cuenta, anoche se conoció que hoy habrá una reunión entre las partes el jugador, todo con el fin de que Blanco continúe defendiendo la camiseta del vigente campeón de América.

Óscar Franco: el paraguayo que, anotó un solo gol en todo el semestre, no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico actual. Es por eso que los directivos están en constante búsqueda de un equipo para ubicarlo, el fútbol de su país tendría la primera opción. Franco todavía le quedan dos años y medio más de contrato.

Mariano Vázquez: el ex jugador de Fortaleza tampoco lo tendrá en cuenta el cuerpo técnico español. En las últimas horas se conoció que el jugador argentino será ficha clave en el paso de Omar Albornoz al equipo ‘verdolaga’, pues Mariano se iría en parte de pago al Deportes Tolima. El nacido en Mar del Plata se encuentra en la ciudad esperando que le definan su futuro.

Daniel Lloreda: Once Caldas parece tener todo acordado con el jugador de 26 años de edad, pues el 'albo' mostró interés por contar con sus servicios. Lloreda, quien se recuperó de una lesión muscular, buscará revancha con los de Manizales, pues ría a préstamo por un año sin opción de compra.

Juan Pablo Ramírez: hoy se definirá su futuro en Atlético Nacional. Hay una opción de ir a préstamo para tener más continuidad en el equipo que dirige Luis Fernando Suárez, La Equidad. El negocio sería de préstamo por un año sin opción de compra.

Camilo Vargas: el arquero que atajó el semestre pasado en el Deportivo Cali, todavía le queda un año más de contrato con el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Los directivos ‘verdolagas’ están buscándole equipo para que el arquero pueda atajar. Sin embargo y ante la salida de Cristian Bonilla, el cuerpo técnico no lo ve con malos ojos dejarlo en el equipo. El martes y el miércoles Vargas entrena con el resto del plantel profesional.

Roderick Miller: el defensa panameño llegó como refuerzo para la semifinal de la Copa Libertadores anterior luego de una gran Copa América Centenario con la Selección Panamá. Miller quien en estos momentos está convocado por la Selección panameña tendría todo acordado para irse al Saprissa de Costa Rica, la operación sería en calidad de venta.

Mateus Uribe: el polifuncional 'verdolaga' de 26 años tiene una gran oferta del América de México. Las 'águilas' estarían dispuestos a pagar seis millones de dólares además de incluir a Carlos Darwin Quintero en la operación, un jugador que ha sido la 'obsesión verde' en varios mercados de pases. Ayer Uribe no practicó con el grupo y espera en las próximas horas definir su futuro.

Andrés Felipe Ibargüen: El popular 'pikiña' tiene una muy buena oferta de Tigres de México, quien le ha seguido la pista durante el último año. Los de Monterrey estarían dispuestos a desembolsar cinco millones de dólares por su pase. A pesar de que Lillo quiere contar con él, para el ex-Tolima es una gran oportunidad de jugar en el fútbol internacional. En las próximas horas se define su futuro.

Luis Carlos Ruíz: después de tantas especulaciones y versiones acerca de su futuro en la institución paisa, el delantero barranquillero seguirá en Atlético Nacional.

Otros jugadores con contrato vigente con Atlético Nacional y que se deben presentar en el equipo 'verdolaga' y todavía no se han presentado son Sherman Cárdenas (Vitória Brasil), Ezequiel Rescaldani (Talleres Argentina). Por el volante santandereano hay una posibilidad de que vaya al Almería de España. Mientras que al argentino le podrían renovar el préstamo con la 'T' para la próxima temporada. La próxima semana ambos jugadores llegarán a Medellín.

Santiago Tréllez de gran temporada con el Deportivo Pasto, tiene dos ofertas para irse al fútbol internacional. México o Brasil puede ser su destino. Ayer se despidió de sus compañeros del equipo nariñense y viajó a Medellín donde se reunirá con los directivos 'verdolagas' dueño de sus derechos deportivos para considerar la mejor oferta.

Posibles llegadas

Víctor Cantillo: Aunque el jugador tiene contrato hasta diciembre con el Deportivo Pasto, Juan Manuel Lillo lo quiere repatriar, pues conoce su fútbol y la gran campaña del semestre pasado hizo que Nacional intente traerlo. El jugador tiene la voluntad de tener revancha con el equipo 'verdolaga'. El problema es destrabar la situación contractual donde Pasto no se quiere desprender de él.

Jackson Montaño: por problemas físicos, el jugador no pasó los exámenes médicos. Hoy, el lateral derecho será examinado una vez más por el departamento médico. Si aprueba, será nuevo jugador ‘verdolaga’, si por el contrario no pasa, volverá al Deportes Quindío.

Omar Albornoz: tras tener incansables reuniones entre directivos de Nacional y Deportes Tolima, parece que hay 'luz verde' para que el jugador se convierta en nuevo elemento del equipo paisa. Restan detalles que se resolverán en las próximas horas.

Gustavo Cuéllar: Por la forma en la que ha jugado el ex integrante del Junior de Barranquilla y del Flamengo de Brasil, es pretendido por Atlético Nacional, luego del pedido por parte del director técnico español Juan Manuel Lillo.

Santigo Montoya: aunque Deportes Tolima y Atlético Nacional han tenido reuniones para acordar el paso del jugador al equipo 'verdolaga', todavía no hay un acuerdo concreto para conseguir un resultado positivo en la negociación.

Llegadas confirmadas

Gustavo Torres: el jugador proviene del Deportes Quindío, equipo con el que llegó a las semifinales del Torneo Águila 2017-I. Ayer, después de firmar y finiquitar su contrato con Atlético Nacional, ya está entrenando con todo el equipo. Jugará con el número 7.

Christian Mafla: Tras una gran campaña con Atlético Bucaramanga, el jugador ex Olimpo de Bahía Blanca ya está a disposición del cuerpo técnico 'verdolaga'. Ayer tuvo su primer entrenamiento con el grupo. El lateral izquierdo jugará con el número 19.

Atlético Nacional puede inscribir hasta 30 jugadores en la DIMAYOR. Sin embargo, el 'verde' quiere mantener una nómina de 25 y completarla con jugadores juveniles. Pasan horas cruciales para definir el plantel definitivo en el vigente campeón de Colombia.