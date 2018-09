Hernán Torres, sobre Adrián Ramos: "El presidente está haciendo esfuerzos importantes, pero no depende de él"

A falta de 5 días para que debute América de Cali en la Liga Águila II, Hernán Torres compareció ante los medios de comunicación en la sede Cascajal y dio sus impresiones sobre la pretemporada del equipo y la previa del duelo ante Rionegro Águilas.

El timonel de los diablos rojos afirmó que el trabajo de la pretemporada ha sido exigente y que en el entrenamiento de hoy se enfatizó el juego aéreo, pues hay aspectos por mejor en ese tipo duelos. “No queremos dejar nada al azar, queremos prevenir cualquier detalle, por pequeño que sea”, añadió el DT.

Por otra parte, Torres explicó que Tulio Gómez, presidente del cuadro americano, está cerrando el traspaso de Steven Lucumí al fútbol del exterior; no obstante, el estratega no le cierra la puerta al habilidoso volante: “Si no hay la posibilidad de salir, el jugador tiene aquí su cupo”.

Ante la posibilidad de que Adrián Ramos regrese al trece veces campeón de Colombia, el técnico tolimense sostuvo: “No puedo decir que no, ni puedo decir que sí. El presidente está haciendo esfuerzos importantes, pero no depende de él, depende de los derechos deportivos de Adrián que tienen los chinos (Chongqing Lifan FC). Ellos son los que deciden”.

América visita a Rionegro Águilas este domingo, 9 de julio. El juego se disputará en el estadio Alberto Grisales, a partir de las 17:30h.

El adiestrador de los diablos rojos también aprovechó para analizar a su oponente del próximo domingo: “Rionegro Águila es un rival difícil, con un módulo 4-2-3-1. Tiene un técnico joven, lo conozco: es estudioso, trabajador y muy táctico. Tiene la base del equipo que terminó el torneo pasado: una mixtura entre gente de experiencia y juventud, y sabemos que no va a ser fácil, más en su cancha”.

Con respecto a la posible dupla de ataque para el domingo, Fernando Fernández – Santiago Silva, Torres expuso que son delanteros de características diferentes y que aún está probando combinaciones. “Silva es un delantero de movilidad: entrar, salir y hacer diagonales. 'Queso', en lo que he visto, es más de área, de posicionarse entre los centrales, de estar más atento en las jugadas de gol”, concluyó el DT.