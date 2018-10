Previa Millonarios Vs Santa Fe: El 'león' quiere rugir en el clásico

Los clásicos siempre serán un partido aparte. Cuando se juega un clásico, no importa la posición de los equipos en la tabla, no importa si llegan en buen o mal momento futbolístico; en los clásicos lo que más motiva e interesa siempre, es ganar. Un clásico es el partido en donde está en juego el honor, el orgullo de vencer al rival de patio y de recordar quien es quien. Y este domingo, Millonarios y Santa Fe disputarán una nueva edición del clásico bogotano, en el que el león quiere rugir para recordarle al vecino quien es el equipo que en los últimos años ha sacado la cara por la capital y que de los 90s hacia acá ha obtenido un mayor número de triunfos en el partido con más estrellas del país.

Será el debut en clásicos del director técnico cardenal Gregorio Pérez. El estratega uruguayo tendrá por primera vez la oportunidad de dirigir al equipo rojo en el clásico bogotano y ya ha manifestado su emoción por hacer parte de la que ha denominado "linda fiesta". Santa Fe llega fortalecido luego de su victoria ante Nacional en la fecha anterior y ahora pretende seguir adquiriendo confianza con un triunfo ante los azules. Es el momento de demostrar que se está para grandes cosas en el semestre y que mejor hacerlo que con un triunfo ante el eterno rival, ese al que se le quiere ganar siempre.

El semestre pasado, con Gustavo Costas en la dirección técnica 'cardenal', se volvió a ganar en clásicos después de dos años y medio de no poder hacerlo. La hinchada santafereña anhelaba con ansias poder derrotar nuevamente a Millonarios y se logró, en aquel recordado 3-1 de la fecha 10. Ahora, la parcial roja y blanca ve con optimismo que se pueda continuar con la senda ganadora ante el rival de patio y seguir firme en los objetivos trazados para el semestre que ha comenzado. Desafortunadamente, por decisión de quien será local en esta ocasión para efectos de taquilla, no se permitirá el ingreso de los hinchas santafereños. Únicamente se habilitaron las tribunas del estadio 'El Campín' para recibir a la hinchada azul, hecho que no debería presentarse pues los clásicos son aún más emocionantes cuando las dos hinchadas están presentes, para llenar de colorido y pasión el ambiente en el 'coloso de la 57'.

Santa Fe podrá disponer de lo mejor de su nómina para este juego. Salvo Leyvin Balanta que está lesionado, el técnico Pérez contará con la nómina en pleno para la disputa del partido de este domingo. William Tesillo ya jugó ante Nacional por Liga y Equidad por Copa Águila y seguramente será de la partida ante los azules y Wilson Morelo está convocado para el juego y aunque probablemente no sea titular, seguramente lo veremos unos minutos en cancha. Es también este partido para tener la posibilidad de observar a los nuevos jugadores que han llegado al plantel, en cuanto a la forma de enfrentar un clásico se refiere. Ya en la jornada anterior dieron una muestra positiva y esperanzadora de su condición y ante Millonarios es la oportunidad perfecta para que se luzcan y se sigan ganando la confianza, admiración y respeto de la afición.

En cuanto a la formación titular y por lo que se ha venido trabajando a lo largo de la semana, posiblemente veamos un once inicial similar al que derrotó a Nacional en el debut en liga. En aquel juego, el equipo mostró buena cara; vimos un Santa Fe ordenado, con solidez en defensa, saliendo con balón dominado desde el fondo en donde el pelotazo era una variante y no una constante y aprovechamiento de las bandas para generar fútbol ofensivo. Quiere el entrenador repetir esa fórmula y es por ello que no habrá mayores cambios en relación al partido pasado. Así las cosas, una posible titular cardenal para el clásico sería con: Castellanos; Giraldo, López, Tesillo, Valencia; Roa, Gordillo, Perlaza, Pajoy; PLata y Stracqualursi.

Cuenta la historia que, por Liga, 'cardenales' y 'embajadores' se han enfrentado en 289 ocasiones, con un saldo de 115 victorias azules, 99 empates y 75 triunfos rojos. El goleador histórico de los clásicos es Léider Preciado, quien anotó 15 goles (todos con Santa Fe); le sigue Miguel Ángel Converti, quien anotó 14 goles con los azules y 1 con los rojos. El primer clásico de la historia se jugó el 19 de septiembre de 1948 y ese día Santa Fe ganó 5-3, con goles 'cardenales' de Germán Antón, 'canoíta' Prieto y una tripleta de Jesús María Lires López.

Vamos Santa Fe, los clásicos son para ganarlos hasta en un torneo inter-barrios, así que, con toda ante el rival de patio. Los hinchas santafereños queremos de nuevo pintarle cara al vecino y continuar ilusionados en que este semestre nos llenará de alegrías y logros importantes. Que sea un lindo juego y que, a pesar de no poder contar con el apoyo de su gente en la tribuna, el león lo deje todo en la cancha, porque en el clásico 289, quiere volver a rugir.

El partido tendrá el arbitraje de Andrés Rojas y usted podrá seguir el minuto a minuto de este vibrante juego en VAVEL.com.