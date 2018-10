Once Caldas - DIM: Encuentro entre dos viejos conocidos en la raya

Hace apenas dos días, el Poderoso enfrentó el partido valido por la tercera fecha de la Liga Águila 2017-II, y lo hizo ante el Atlético Huila en su casa, dicho partido terminó empatado a un gol. Mañana deberá enfrentar el siguiente partido por la liga local, la cuarta fecha, ante el Once Caldas de 'Pacho' Maturana. Dos viejos conocidos del FPC se van a enfrentar desde la raya, Maturana dirigiendo al Once de Manizales y Peláez con el cuadro antioqueño.

Cómo llega el DIM

El Equipo del pueblo llega con una consigna de dos empates y una victoria en tres encuentros disputados. Su último juego fue ante el Atlético Huila en su estadio. El Rojo de la montaña se vió poco creativo y se notó la ausencia de su ex capitán Christian Marrugo, quien ya hace parte del Puebla de México, no generó opciones de gol claras, las únicas que tuvo fue de tiro libre con Édinson Toloza en el primer tiempo y Juan Fernando Quintero en la segunda etapa.

Pero el Poderoso quiere levantar cabeza e irá en busca de los tres puntos que le ayuden a cuadrar caja en la tabla de posiciones enfrentando al Once Caldas en la ciudad de Manizales.

También cabe destacar que el rojo tiene a su disposición una carta que podría ser clave a partir de ahora, es el caso de Juan Fernando Quintero quien irá desde el primer minuto.

Sin embargo no todo son buenas noticias, puesto que Valentín Viola no fue convocado por Juan José Peláez para este encuentro, a pesar de que estuvo unos minutos al final del compromiso ante Huila, el argentino no respondió físicamente y deberá seguir con su recuperación.

Como llega el Once Caldas

Los dirigidos por el experimentado y reconocido técnico Francisco Maturana quieren seguir en alza luego de sacar un buen resultado en Palmaseca enfrentando al actual sub campeón del FPC, Deportivo Cali. Allí pudo sacar los tres puntos y dejó buenas sensaciones en ataque, puesto que las pocas llegadas que tuvo las convirtió en gol.

De sus últimos tres partidos por Liga, ha obtenido una derrota, un empate y una victoria. Aquel empate en condición de local ante Patriotas Boyacá, es por ello que tienen una deuda con su hinchada y buscarán hacer respetar su localía.

Jugadores que han estado en ambos equipos

En este partido van a disputar varios jugadores que han estado en ambos equipos: Gilberto 'el alcatraz' García, Julián Guillermo y Johan Arango juegan actualmene para el Once Caldas pero anteriormente han vestido los colores del rojo antioqueño. Mientras que en el Poderoso únicamente Jhonatan Lopera tiene historial con los manizalitas.

Estadísticas

La última vez que el Medellín visitó la ciudad de Manizales para enfrentar al Once Caldas sacó una victoria 1-2, con goles de Christian Marrugo y el juvenil Cortés, mientras que para el local su único tanto fue de Jhonatan Lopera, quien jugará este partido, pero ahora vistiendo los colores azul y rojo.