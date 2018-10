Juan Pablo Nieto: "Tolima fue muy superior en el segundo tiempo"

Atlético Nacional volvió a ganar y se ubica en los primeros puestos de la tabla, con 9 puntos ganados de 12 disputados. Sin embargo, la forma de juego sigue siendo blanco de críticas. Ante el equipo 'pijao' Nacional tuvo para haber ganado de manera holgada, pero terminó pidiendo la hora. Para Juan Pablo Nieto, que jugó los 90 minutos en la posición que temporalmente dejó vacante Macnelly Torres, la explicación es clara: "En el segundo tiempo creo que ya el desgaste nos mató un poquito, creo que Tolima fue muy superior en el segundo tiempo".

"No encontramos el balón y gracias a Dios conseguimos el resultado", agregó Nieto, que fue el socio de Dayro Moreno en algunas jugadas que no terminaron concretándose. "Pudimos ahí manejar el partido pero creo que nunca hemos terminado como terminamos así el segundo tiempo". No solo el de la camiseta número 15 acusó cansancio y molestias físicas: Edwin Valencia y Edwin Velasco salieron por razones similares. La intensidad de juego que requiere Juan Manuel Lillo por parte de sus jugadores ha pasado factura tras tres partidos en una semana sin mayores variantes en la nómina.

De igual forma, Nacional llegó en muchas ocasiones en el primer tiempo y solo pudo concretar una. La misma falencia se pudo observar en las fechas anteriores: "En partidos anteriores tuvimos para liquidarlo en el primer tiempo". Nacional ante Tolima llegó siete veces al arco, destacándose de esas las jugadas de Gustavo Torres (definió desviado tras el achique del arquero) y las dos de Dayro Moreno (una al segundo palo, otra desviada tras pase de Aldo Leao Ramírez). "En estos partidos hemos bajado los segundos tiempos", sin embargo, para Nieto hubo una diferencia: "Creo que con Bucaramanga fuimos superiores".

Para el volante paisa "lo importante por ahora es el resultado". A pesar de que los jugadores "ya estábamos un poco cansados", Nacional llegará a la próxima fecha entre los cuatro primeros del campeonato independiente del resultado entre Alianza Petrolera y Junior. De todas maneras, es necesario aclarar que este Nacional es un equipo en construcción y harán falta más minutos y sesiones de entrenamiento para pasar de la idea a la acción con claridad. "Nos desesperamos un poco cuando no tenemos el balón", finalizó Nieto, cuando se le cuestionó por el bajón del equipo en el segundo tiempo.