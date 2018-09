Juan José Peláez: "Medellín tiene que trabajar mucho"

Después de una semana agitada en lo futbolístico y lo institucional, el Deportivo Independiente Medellín regresa a la cancha para enfrentar a Racing Club de Avellaneda en el marco de la Copa Sudamericana en la que el Poderoso busca remontar para acceder a la siguiente fase de 'La otra mitad de la gloria'.

Con miras al importante encuentro por la vuelta de los dieciseisavos de final contra la Academia el cuadro Rojo se entrenó el día de ayer y luego de las prácticas, su técnico, Juan José Peláez se dirigió a los medios de comunicación.

El estratega paisa habló de la importancia de mantener el orden que se le vio al equipo en su última salida cuando se enfrento al Once Caldas por la Liga Águila "Este equipo tiene que tener el mismo comportamiento de Manizales, tiene que mantener una línea, una regularidad, armar un 4-4-1-1 o un 4-5-1 porque es un partido muy importante, es un partido de fútbol internacional en donde se requiere la participación del equipo."

Justamente la participación del Decano en la Copa Sudamericana está condicionada por la necesidad de buscar los dos goles que lo depositen en la siguiente instancia y Peláez se refirió lo que planteará para lograrlo "Esa es la idea con Leonardo y con Toloza, Cataño es un tercer delantero, tiene que venir una oxigenación por los costados con los dos laterales, Atuesta tiene que apoyar, en el fútbol de ahora se ataca mucho llegando desde atrás."

Juan José Peláez habló de la importancia de aprovechar las bandas y buscar más sociedades en esa zona: "Es un partido cerrado, si no se abre va a ser muy difícil; esporádicamente, Cataño va a hacer diagonales y Juan Fernando tiene tendencia a ser derechista, porque por ahí arranca a hacer la diagonal, se le ha insistido para que él arranque de ahí pero en la zona central él distribuya juego", además remató diciendo que "En Manizales fuimos muy inclinados para el lado derecho, necesitamos esa descarga para el lado izquierdo."

Pese a que en las últimas horas la Conmebol comunicó una negativa para la inscripción de algunos jugadores de la plantilla del Poderoso, entre los cuales se encuentra precisamente Juan Fernando Quintero, 'J.J.' declaró que el '10' paisa "Tiene que convertirse en número 9 también", para así tener alternativas de cara al gol.

En el Medellín todos los jugadores deberán comprometerse ante un rival de peso a nivel continental, el 'Profe' lo sabe y argumentó que eso no es lo único importante: "Lo otro es jugar con inteligencia porque si Medellín divide el balón, ahí va perdiendo, se le ha insistido mucho a este equipo que tenga paciencia, pero la paciencia hace parte de la inteligencia, es decir, manejar la pelota."

"Ellos salen de pretemporada, entonces ahí es donde Medellín tiene que trabajar mucho la creación de los espacios"

Aunque hasta ahora es incierto el '11' titular que va a plantar Racing en el Atanasio Girardot, Juan José se atrevió a vaticinar la idea táctica que tendrá el equipo que dirige Diego Cocca: "Van a armar una línea de cinco y cuatro volantes, 5-4-1, es lo más seguro que arme Cocca porque es el equipo que siempre trabaja de visitante, además porque salen de pretemporada, entonces ahí es donde Medellín tiene que trabajar mucho la creación de los espacios, manejar a ras de piso y los dos de arriba pivotear", expresó el entrenador.

En materia de nuevos refuerzos

Juan José Peláez aún no renuncia a la idea de seguir reforzando su equipo de cara a los retos venideros, pero es consciente de las dificultades que acaecen en el Poderoso para la conformación de la plantilla "Ese es un tema bravo, aquí se sigue buscando un lateral pero entiendo que económicamente es muy difícil."

Para el entrenador es indudable que la salida de sus jugadores clave afectan su escuadra "Yo no me imaginaba que se iban a hacer esos cambios tan bruscos pero el mercado del fútbol es así; yo entiendo al dirigente en el tema económico, pero hay que decirle a ellos y a la gente que en lo futbolístico si afecta", adicionalmente el adiestrador declaró "si sale otro jugador es otro re diseño de este equipo, yo no se cómo se comportará el equipo con la salida de otro jugador y si es titular con mayor razón."

Finalmente el entrenador habló de la recuperación de Danilson Cordoba y Yairo Moreno "Muy bien, eso está muy bien" acto seguido, se le preguntó si los va a tener en cuenta, a lo que respondió: "Yo creo que sí, vi a Danilson muy bien, Yairo todavía se demora quizás un poquito pero estoy muy contento porque esas son alternativas, de mitad de cancha para arriba Medellín tiene posibilidades."

El pitazo inicial del partido que enfrentará a la Academia y al Poderoso será esta noche a las 19:45 p.m. Hora colombiana en el estadio Atanasio Girardot. El juego que tiene con ventaja de 3 contra 1 a Racing, será arbitrado por el paraguayo Ulises Mereles y tendrá transmisión en vivo de FoxSports2 y Vavel.