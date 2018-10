Felipe Banguero: "La confianza del profe siempre la tengo"

Felipe Banguero se refirio esta semana respecto al compromiso de esta tarde frente al Junior de Barranquilla. El jugador de Millonarios hablo acerca de su regreso a la titular, la importancia de ganar como local y el partido que disputarán el día de hoy.

"Creo que en Millonarios las cosas no se me dieron en el primer semestre, obviamente fue por el buen rendimiento de Deiver Machado, que era una competencia sana. Ahora me llegó la oportunidad y me solo me queda ratificar el momento con buenas actuaciones. La confianza del profe siempre la tengo, él me dijo que esperara con paciencia y ahora me llegó la oportunidad".

Banguero menciona aquello que les pide el tecnico Miguel Angel Russo y su trabajo como lateral. "Primero que todo el profe es muy estricto en defensa, un lateral tiene que defender primero y después pensar en la salida. En Millonarios somos dos laterales a los que nos gusta ir mucho al ataque, debemos ayudar al equipo por las bandas".

En su charla con prensa, mencionó el tema que mas se ha comentado en torno al equipo, que es los errores en defensa "Se fueron unos compañeros y llegaron otros pero la ideología sigue siendo la misma. Cuesta un poco porque la defensa es lo que más se debe trabajar, lo que se debe consolidar en un equipo. Estamos esperando que con el pasar de los partidos todo vuelva a la normalidad".

"Creo que de local no hemos tenido la oportunidad de hacer buenas actuaciones. En esta semana estamos trabajando en esos errores; tenemos ansias de que el domingo sea una bonita oportunidad para ganar y consolidar nuestro arco en ceros". Respondió Banguero frente a las deudas que tiene el equipo de ganar como local, en el Campín.

Finalmente, habló acerca del partido de esta tarde frente al Junior y la ausencia del delantero Teofilo Guitérrez "Para nadie es un secreto que Junior tiene hombres importantes, que hicieron un gran esfuerzo para conformar un equipo que pelee. Nosotros también estamos para eso, así que independientemente de lo que sea Junior tenemos que salir a El Campín a ganar. Si dijera que no es un alivio que no esté Teo sería una mentira, es un referente importante, no solo de Junior sino del fútbol internacional. Nosotros estamos pensando en nuestro equipo. Si está o no está él, debemos salir a ganar".

Esta tarde Millonarios se enfrentará al Junior de Barranquilla con la transmisión de Vavel.com.