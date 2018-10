Carlos Salazar: "No es un momento armonioso para la institución"

Mucha tensión se vive en el cuadro escarlata: los resultados no lo acompañan, no generan buen fútbol, el cuerpo técnico no encuentra soluciones y el descenso no les da espera alguna. De momento, las críticas le llueven a los jugadores y sobre todo a su DT, Hernán Torres, pues la ineficacia que han tenido en este semestre es evidente.

Carlos Salazar, asistente técnico de Torres, se pronunció respecto a la situación que vive el equipo y señaló que considera que el plantel cuenta con el personal para salir adelante y que harán lo posible por revertir el problemático momento del equipo: “Hay material humano para sacar esto adelante y vamos a entregar lo que está en nuestras manos”.

América no fue eficaz y, debido a un error en marca de un tiro de esquina, el lateral izquierdo Luis Tiptón le facilitó el camino al gol al conjunto verdiblanco, cometiendo un penal sobre Jhon Lucumí, que terminó ejecutando de gran manera Jefferson Duque. Así lo reconoció el asistente: “Hubo un error en el cuarteto posterior, en una pelota quieta y nos cobran”.

El equipo dirigido por Héctor Cárdenas, aprovechó el error del rival y aseguró el resultado, contando con una destacable seguridad defensiva, ya que, a pesar de no contar todo el tiempo con la posesión de la pelota, no se vio en mayores apuros; además, cuando tuvo la pelota fue agresivo y generó bastante riesgo en el arco defendido por Carlos Bejarano, quien fue el responsable de que la ventaja no se extendiera a más de un gol.

Aunque el resultado de este duelo compromete a los diablos rojos a ir por la clasificación en Palmaseca, la ventaja es corta y una buena preparación del partido sería un elemento que podría cambiar la situación. Eso está claro en el cuerpo técnico y Carlos Salazar le apunta a revertirlo en condición de visitante. “Esto no está perdido, vamos 1-0. Falta el otro partido”

Sin embargo, hay un aspecto que ha sido causado por los resultados y la presión de las circunstancias que rodean al conjunto americano, debido a que las expulsiones han resaltado en sus últimas presentaciones, ya quee algunos jugadores no han sabido mantener la calma y han dejado en inferioridad numérica al equipo, viendo 3 tarjetas rojas en sus dos encuentros. Al respecto, Salazar comenta que: “Tenemos que mantener la calma y en ese momento de euforia y no perder la cabeza”, aspecto fundamental para no brindar ventajas a los rivales en lo que queda del semestre.

Otro elemento que genera malestar en el cuadro americano es el rendimiento de muchos de los que visten la camiseta escarlata, “Hay jugadores que no han adquirido su mejor nivel y es preocupante”. En la cancha es claro que algunos no demuestran estar a la altura para afrontar los partidos, pues se ven inseguros y brindan ventajas al rival. Por ello, la reincorporación de Borja y de Herner, dos jugadores de jerarquía y que brindan seguridad a sus compañeros, parece no tener más espera, puesto que, podría ser uno de los elementos que le pueden cambiar la cara al equipo para hacer a un lado ese sendero negativo que por el momento agobia al plantel americano.