Martínez Borja: "Que lindo es regresar, marcar gol y ganar"

El América de Cali venció 2-1 a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero, en un partido donde los dirigidos por Hernán Torres tuvieron el regreso de su jugador y goleador, Cristian Martínez Borja. El delantero anotó el primer tanto y fue vital para conseguir los tres puntos.

Cristian Martínez Borja reapareció en este encuentro tras haber sufrido una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas desde la semifinal del torneo pasado, hasta la fecha de hoy y ante su debut este semestre, logró marcar y declaró: "El equipo trabajó muy bien y mereció los tres puntos".

Al jugador se le consultó sobre su estado físico y cómo se sintió durante el partido; Borja contestó: "Me sentí muy bien, siempre me gusta ayudar al equipo y gracias a dios hoy lo pude hacer".

Los escarlatas venían de una racha negativa de cinco partidos sin poder conseguir un triunfo, dos por Copa y tres en Liga. La victoria ante los petroleros les dio un aire para poder volver a la lucha y aunque el cuadro escarlata no lució de un buen fútbol, siempre es importante ganar sabiendo el problema que tienen en el tema del descenso.

"Uno siempre quiere darlo todo y gracias a Dios pude estar ahí para anotar. Siempre he dicho que me estaba preparando para cuando me tocara y hoy me tocó", señaló el chocoano, al preguntársele sobre su participación durante el partido.

Durante la semana, Borja había sido consultado sobre cuando iba a reaparecer ya que según él, se sentía bien pero que en ocaciones el dolor seguía asechándolo. "El dolor se pierde, durante el momento ya estas en la guerra y no puedes pensar en eso", expresó el delantero escarlata.

Al equipo han llegado caras nuevas para ayudar con el sistema de juego y en el partido ante Alianza, tanto Olmes García como Borja se vieron bien jugando juntos. "Con Olmes siempre hablamos, el profe me pide que le hable mucho, es un jugador muy potente y como es tan joven hay que ayudarle un poco para intercambiar en el momento en que hay que coger el volante de vez en cuando y el lo hizo muy bien", afirmó el artillero.

El cuadro escarlata tuvo una cara muy diferente en este partido, y aunque sigue con complicaciones en algunos tramites del juego, la incorporación de Martínez Borja le da el aire que necesitaba para regresar al gol y poder volver a ganar.

Una de las preguntas más importantes, fue sobre ese cambio de actitud que tiene el equipo cuando él esta como titular en los encuentros, a lo que manifestó: "La alegría no se puede perder, cuando uno esta afuera tiene que hacer fuerza y apoyar a los compañeros para cuando a uno le toque poder ayudar y gracias a Dios hoy se me dio la oportunidad", el delantero también explicó: "No se tenia pensado jugar hoy, pero ante la necesidad, me tocó y pude aportar".

Sobre el descenso, los diablos rojos pudieron tomar un respiro debido a que Jaguares perdió 0-1 ante Nacional y con el triunfo ante los petroleros se ubicó a tres puntos por encima de ellos, lo cual da una tranquilidad momentánea.

"Hoy podemos ir a dormir tranquilos porque se ganó el partido, pero ya mañana toca pensar en el encuentro ante los verdolagas el miércoles. Lo importante es que el equipo respira y juntos vamos a sacar esto adelante", finalizó el goleador americano.

América tiene un calendario muy duro de aquí en adelante, el miércoles visitarán el estadio Atanasio Girardot para enfrentarse ante el actual campeón del fútbol Colombiano, Atlético Nacional. El partido corresponde a la fecha número ocho de la Liga Águila e iniciará a las 19.10 (hora colombiana).