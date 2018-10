Edwin Valencia: "Los clásicos son diferentes, independientemente que estén peleando descenso"

La llegada de Juan Manuel Lillo al banco de Atlético Nacional le abrieron las puertas de la titularidad a Edwin Valencia y cuando estaba encontrando un ritmo de juego, una infracción contra James Sánchez del Junior lo privó de jugar dos fechas siguientes. Para el encuentro del miércoles ante el América, Valencia volverá al equipo y de paso contó lo difícil que es estar por fuera. "Se sufre más afuera que adentro porque siempre queremos estar adentro ayudando a nuestros compañeros y de afuera todo se ve más fácil y se sufre mucho", dijo.

"Es un excelente partido, contra un gran rival, pero estamos concentrados y metalizados en hacer el trabajo que el profe nos pide para sacar el partido adelante", comentó sobre este partido que vuelve a jugarse después de seis años.

Al ser un partido clásico, Valencia espera que América no venga a defenderse. "Es un clásico y eso se pone parejo. Me imagino que la marcación va a ser muy fuerte, pero estamos preparados". Agregó que no importa la situación del América (ubicado en zona de descenso). "Los clásicos son diferentes, independientemente que estén peleando descenso".

"Debemos tener el balón, ser agresivos adelante y aprovechar la oportunidades adelante". La tenencia de la pelota es un sello de este Nacional y para Edwin, en este partido no será la excepción. "El profe nos pide que nos defendamos con el balón, cuando se pierde debemos estar lo más cerca posible para recuperarlo rápidamente".

En las prácticas, al exjugador de la Selección Colombia se lo ha visto hacer pareja en el medio con Gorka Elustondo y comentó que tiene muchas virtudes. "Es un gran jugador, ayuda bastante al esquema y a la forma que Lillo quiere que juegue".

A Nacional se le vienen dos partidos seguidos como local y debe aprovechar esa condición para sacar la diferencia en la tabla de posiciones. "De local tenemos que ser fuertes, al igual que de visitante porque Nacional es un equipo grande y siempre que salga al campo tenemos que buscar los tres puntos".

Para Valencia, lo mejor que tiene el América es el marcaje. "La marcación porque ellos están peleando esa forma del descenso entonces están tratando de que la marca se bastante fuerte".

Para finalizar, charló de la posición en el mediocampo con Lillo e indicó que se siente cómodo porque ya lo había hecho. "Me siento bien porque es un trabajo que hice en Brasil, entonces para mí no es ninguna novedad y me siento feliz de tener esa oportunidad en el once inicial".