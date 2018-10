Aldo Leao Ramírez: "Se sigue sumando y subiendo puestos en la tabla de posiciones"

Atlético Nacional se impuso 2-0 ante America de Cali como local bajo una lluvia constante. Fueron pocos los que se aprovecharon de la superficie rápida y animaron a rematar de media distancia. Sin embargo, en el minuto 80 Aldo Leao Ramírez sacó un sablazo de media distancia que dejó sin chances al arquero Carlos Bejarano y de esa manera selló el marcador final.

"En el primer tiempo lo había intentado, pero no la había agarrado bien. Ya a la tercera vi que no me salían los defensores, se me abrieron y lo aproveché ya que tengo una buena media distancia", comentó sobre su gol y cómo se fabricó.

En el minuto 67, Nacional se quedó con un hombre menos por la expulsión de Esequiel Palomeque. Aunque normalmente cuesta más, fue ahí cuando los verdes mostraron su mejor fútbol al controlar la pelota. Sobre esta situación dijo: "Es un trabajo de equipo, desafortunadamente, uno no quiere que lo expulsen y menos a Esequiel. La manera de respaldar al compañero cuando sucede eso es mantener el resultado y tratar de ganar. Ahora toca pensar en lo que viene".

"Se sigue sumando y subiendo puestos en la tabla de posiciones". A pesar de sus 36 años, el volante fue uno de los que más corrió luego de que Palomeque viera la roja. "No iba a ser fácil con 10 jugadores y menos contra el América que tiene buenos jugadores y nos llevamos el triunfo que es lo más importante".

Aldo ha tenido muchos minutos con Juan Manuel Lillo y eso le ha llevado a elevar su nivel. "A medida que se va jugando, se agarra ritmo y eso lo tengo en este momento con el profe Lillo. Hay que seguir aprovechando esto".

Sobre el rendimiento de hoy, Ramírez indicó que todavía faltan por aceitar algunas cosas. "Vamos mejorando, aún así, desaprovechamos oportunidades porque en el primer tiempo tuvimos chances de ampliar el marcador. Se ganó, se hicieron y con esos dos se bastó para llevarse los tres puntos".

El domingo 20 de agosto, Nacional jugará la novena fecha como local ante Alianza Petrolera a las 17:30.