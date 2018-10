Ronaldo Lucena: “Atlético Nacional me ha servido muchísimo, he aprendido muchas cosas”

Aunque el equipo no tendrá actividad este fin de semana, pues el partido contra Cortuluá se adelantó y ganaron 3-0 con dos goles de Dayro Moreno y otro de Andrés Rentería. El cuerpo técnico de Atlético Nacional, en cabeza de su director técnico, Juan Manuel Lillo, sigue encaminando el nuevo proceso deportivo y también preparando la plantilla de jugadores para lo que será el remate de la Liga Águila 2017-II.

Con apenas tres partidos disputados con la camiseta ‘verdolaga’, Ronaldo Lucena, volante que fue subcampeón del Mundial Sub-20 con la Selección de Venezuela, dialogó con los medios de comunicación y dijo que en la última convocatoria a la selección mayor de su país puso en práctica todo lo que está aprendiendo en Atlético Nacional.

“Gracias a Dios, Atlético Nacional me ha servido muchísimo, he aprendido muchas cosas. Yo creo que eso lo apliqué en los entrenamientos de la selección, el director técnico, Rafael Dudamel, me dijo que me veía muy bien, dinámico, y eso es muy importante para mí”, comentó el jugador de la selección vinotinto.

El volante que fue convocado para los partidos contra Uruguay y Paraguay en la eliminatoria sudamericana, manifestó que para el partido contra Tigres, en Bogotá, el equipo va a ir con la mentalidad de quererse llevar los tres puntos y con la plantilla de jugadores sin lesionados.

“Nosotros vamos con la nuestra, como siempre, queriendo ganar, para después afrontar los cuartos de final, que es lo que queremos. Deseamos llegar de la mejor manera, con todos los jugadores, los que se encuentran lesionados están casi recuperados. Esperamos tener el plantel completo para afrontar esto”, indicó.

Ronaldo, quien debutó oficialmente en el partido que su equipo perdió 2-0 contra Deportivo Pasto, señaló que haciendo una comparación entre el fútbol venezolano y el Colombia, ambos se diferencian en la rapidez y tenencia del balón, respectivamente.

“Son estilos totalmente diferentes. Los partidos en Venezuela son más de ida y vuelta en ambos arcos, mientras que aquí se ve más la tenencia de la pelota. Gracias a Dios ya me ha adaptado muy bien al grupo y yo creo que con el paso de los partidos voy a estar más adaptado”, expresó Lucena.

Para finalizar, Ronaldo Lucena aseguró que las semanas de receso han servido para que el cuerpo técnico corregir algunos detalles que se han visto en los partidos de este semestre.