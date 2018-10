Fernando Uribe: “Estoy agradecido con Millonarios”

Fernando Uribe, delantero pereirano de 29 años de edad, quien ha recorrido varios equipos de Colombia y que tuvo un breve paso por el Chievo Verona de Italia, no olvida el equipo con el cual tuvo mejores números en cuanto a partidos y goles se trata: en Millonarios alcanzó a disputar 47 encuentros y marcó 29 tantos.

Uribe, hoy en el Toluca de México, habló para el programa deportivo El Camerino de BLU Radio, donde dio a conocer lo que podría pasar si del club de la capital de la República llega a recibir una oferta de contrato.

“Sería feliz con una propuesta de Millonarios, tocaría ver otras cosas más, todo queda en especulación hasta que no llegue. Por mi parte sería feliz, fue una ciudad y equipo donde fui feliz, me acomodé muy bien, me sentí muy bien rodeado”. Además de culminar manifestando que está agradecido con la institución. Pues no es para menos, ya que después de jugar en el club azul, recibió la oferta de su actual club.

Actualmente, el delantero es uno de los jugadores con más cantidades de goles anotados en esta temporada de la Liga MX, pues en 11 partidos que ha disputado con los diablos rojos, Fernando marcó en seis oportunidades, para así estar cerca de la cifra de los 50 festejos -48 goles con exactitud- con dicha camiseta. Desde su llegada, ha disputado 87 partidos hasta el momento.

Si bien es cierto que manifestó su interés en un posible regreso al club embajador, Uribe sigue al equipo a la distancia, pues aseguró que esta temporada “se ve un proyecto importante con Miguel Ángel Russo, pensando en un futuro. Están entendiendo que con los procesos se pueden conseguir cosas importantes”. Además de comentar que “a Millonarios siempre lo voy a ver con ojos diferentes, lo veo con posibilidades de pelear por un título”.

Aún no se sabe con certeza si el delantero esté en la carpeta de posibilidades de contrataciones azules para el próximo semestre, pues recientemente se confirmó la renovación de contrato del estratega argentino Miguel Ángel Russo, y Millonarios está enfocado en su próximo enfrentamiento ante Once Caldas en El Campín este domingo, mirando de reojo lo que será el 2018.