Matías de los Santos: "Tenemos ganar todos los partidos"

Matías de los Santos, defensa del conjunto embajador, habló esta semana del próximo partido que jugarán como local contra el Once Caldas. De los Santos dijo que el equipo viene trabajando fuertemente “Como todas las semanas y como todos los partidos, haciendo trabajo cada uno en su posición. Nosotros no tenemos que perder el objetivo el fin de semana, vamos paso a paso, entrenando fuerte”

Agregó también acerca de la presión que tiene el equipo por sumar puntos en los próximos partidos de la Liga “Somos conscientes que tenemos ganar en todos los partidos y más de local que de visitante y con presión no se puede jugar al fútbol. Once Caldas es un buen equipo y estamos trabajando en eso”

El defensor también menciono el trabajo de cada semana y tratan de no perder el ritmo después de la jornada eliminatoria “El trabajo de líneas es mucho, mucha práctica de fútbol y de trabajo físico, tratamos de no perder ritmo, los entrenamientos son intensos y tratamos de darlo todo. Todo depende de nosotros. Estamos tranquilos, aprovechamos para entrenar bien y teniendo como objetivo el Once caldas”

De los Santos, se dirigió a la prensa, con pocas palabras y al mencionarse el hecho de si el equipo estaba listo para este domingo y que tan preparado estaba, solo respondió “Nosotros estamos fuertes, debemos ser fuertes de local. El anterior semestre tengo entendido que ganábamos más puntos de local y este semestre es diferente pero estamos trabajando para eso”

Finalmente, dijo que el rival de este fin de semana, es un equipo fuerte, que lo han estudiado bastante y la idea es conseguir esos tres puntos de local “Once caldas tienen muy buen manejo de balón, tienen buen pie, hemos trabajado mucho trabajo de líneas y mucho futbol. La idea es llegar con cero margen de error”