Juan Manuel Lillo: "Hay vivencias que los jugadores tienen que tener para encontrar respuestas"

La racha de cinco victorias consecutivas por Liga tuvo su fin anoche cuando Atlético Nacional visitó al Deportivo Cali en Palmaseca. El equipo 'azucarero' dio cuenta del vigente campeón con un equipo lleno de jugadores canteranos. Nicolás Benedetti fue el autor del gol que les sacó una sonrisa a los hinchas caleños, pese a que el equipo ya se encuentra sin opciones de clasificar a los 'playoffs'.

Al final del encuentro, el técnico español Juan Manuel Lillo habló sobre este resultado y como le pareció el funcionamiento de su equipo. Un tanto desordenado, lento y partido, que no pudo detener a un Cali lleno de ímpetu que siempre generó peligro en el arco de Franco Armani.

"Puede ser que al querer que al seguir manteniendo una estructura, que la seguiremos manteniendo, suframos. Y también puede ser que la interpretación pueda haber estado más en el ataque, que en lo que nos suceda de espalda. Me parece bien que lo vivan, que lo sientan, para determinar correcciones. En el descanso hablamos de como corregir en defensa en caso de que no podamos conseguir someter al rival en su campo. Hay vivencias que los jugadores tienen que tener para encontrar respuestas", expresó el entrenador español.

Sobre el apoyo que tiene dirigiendo al club antioqueño, Lillo dijo que "no me he enterado de nada, no se si me apoyan o no. La resistencia ya venía de antes independientemente de quien hubiese llegado. No creo que tenga que ver conmigo", señaló.

Otro de los puntos de inflexión en el encuentro fue la expulsión de Aldo Leao Ramírez arrancando la etapa complementaria. "No vi la expulsión, estaba cerca de mí. Pero como yo andaba dando indicaciones hacia otro lado del campo, cuando me avisaron que a Aldo lo habían expulsado. No se nada de la situación, se que el árbitro vino muy derecho a sancionarle", manifestó.

En cuando el nulo poder ofensivo que se observó anoche, donde Dayro Moreno se notó incómodo y desperdiciado al igual de Stiven Lucumí y Andrés Rentería, el técnico 'verdolaga' explicó que "si nosotros no tenemos el balón en las circunstancias que queremos va a ser muy difícil poner en condiciones a nuestro último hombre, llámese Dayro o cualquier otro".

Finalmente, le preguntaron sobre el tema de la independencia de Cataluña a lo que el 'vasco' dijo que "no tengo opinión pública ni publicable sobre el tema".

Atlético Nacional se pondrá al día este domingo 12 de noviembre (fecha FIFA) cuando visite en Bogotá a Tigres FC, en encuentro pendiente de la fecha 17 en la Liga Águila 2017-II.