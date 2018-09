Diego Arias: "Tenemos que controlar el partido y acercarnos al arco de ellos"

Diego Arias volvió a ser un titular en Atlético Nacional y a ser parte importante en el esquema que usa el entrenador español Juan Manuel Lillo.

Previo al compromiso de ida por los cuartos de final ante Deportes Tolima, Arias acudió a la rueda de prensa para hablar del compromiso. Sobre el rival dijo: "Tolima es un gran equipo y tuvo un gran arranque. Tiene jugadores rápidos y fuertes y sabemos que tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que controlar el partido y acercarnos al arco de ellos".

El clásico pasado Arias y Raúl Loaiza hicieron un buen tándem y eso le permitió al nacido en Pereira estar más cerca del arco rival, algo que el volante central cree que se está haciendo desde hace rato. "Siento que venimos haciendo eso desde el inicio del torneo y cada vez mejorando ese aspecto. Han cambiado los jugadores, pero la intención siempre está".

En ese mismo clásico, Diego jugó mucho por las bandas y no tanto por el centro y eso es algo en el que se siente cómodo. "Me sentí bien haciendo eso y además tenía a un jugador defensivo como Raúl (Loaiza) que me hacía los relevos. Es algo que nos pide el técnico: que estemos siempre consientes de lo que la jugada pide y necesita en el momento".

Sobre su continuidad en el cuadro verdolga indicó que todavía tiene un año más de contrato. "Estoy feliz y agradecido con el club, los hinchas y con todo el entorno por estar con una generación muy buena de jugadores. Tengo contrato un año más, pero todo está a manos de Dios".

A pesar de que lo que predica el entrenador en las ruedas de prensa no se ve en el campo de juego, los jugadores está muy comprometidos con la idea. "Este es el camino a seguir y siento que el equipo cree que esta es la manera para lograr el objetivo. He notado una evolución constante en la idea de juego y cada vez nos acercamos a ese nivel que aspiramos y que la gente se identifique".

Nacional visitará a Tolima el domingo a las 17:05 por la ida de los cuartos de final del fútbol colombiano.