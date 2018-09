Este sábado inicia la era Mejía

Llega la hora cero para Juan Fernando Mejía y el nuevo comité ejecutivo del Deportivo Cali, este sábado inicia el periodo reglamentario del dirigente vallecaucano en la presidencia del club azucarero.

La nueva dirigencia caleña recibe a un club golpeado en lo deportivo, pero con una economía estable. El gran objetivo de la nueva junta es lograr títulos para los verdiblancos. Estas serán las claves del nuevo proyecto del Deportivo Cali:

Técnico ganador de títulos

De tantos nombres que se dieron a conocer al inicio, solo dos parecen seguir en carrera para llegar al banquillo del Deportivo Cali. El colombiano Reinaldo Rueda y el uruguayo Gerardo Pelusso, son los más opcionados para dirigir al Cali en el 2018.

De Rueda, se conoce en los últimos días que estaría dispuesto a aceptar una oferta de cuatro años de contrato con el Cali y que vendría a la Sultana del Valle para estar más cerca de su familia. Mientras tanto, que el oriental Pelusso al parecer ya todo está arreglado para que asumiera el Cali, sin embargo, muy poco se conoce sobre la decisión del veterano adiestrador y si está dispuesto a esperar la decisión del Cali sobre el tema Rueda.

Rueda, fue campeón de la Copa Libertadores con Nacional en 2016 y Pelusso fue el ganador de la Suramericana 2015 con Independiente Santa Fe.

Maximizar los recursos

En el Cali no se pueden dar los lujos de otras épocas, cuando se hacían grandes inversiones y si bien no se lograban obtener títulos, año tras año el club invertía para obtener resultados. Ahora, la situación económica no está muy fortalecida y la institución tiene que ser manejada con cuidado a fin de evitar un descalabro monumental.

La fórmula exige a la nueva dirigencia, es casi necesario saber fichar y así poner en la mesa un buen dinero, pero que de garantías de una ganancia futura.

Transformación Verdiblanca

A eso también le apuesta la nueva dirigencia, un proyecto liderado por jóvenes socios del Deportivo Cali, el cual, fue acogido por Mejía y su grupo, por lo que, han estado vinculados a su grupo de trabajo e incluso estuvieron en la gira de Mejía y el vicepresidente Caicedo por territorio argentino.