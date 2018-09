Franco Armani: "Hoy les pido por primera vez algo (...) que me apoyen para poder cumplir mi sueño"

Pasaron las fiestas de año nuevo y el tema Franco Armani vive momentos cruciales, por un lado está la intención del arquero argentino en continuar su carrera en el fútbol de su país y en la otra orilla están los clubes que siguen negociando su pase.

Atlético Nacional pretende los 4 millones de dólares de la cláusula, mientras que River Plate solo estarían dispuestos en pagar 3. Ante este tema, ambos clubes siguen deliberando para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Esta noche, en su cuenta de Instagram, Armani redactó un comunicado donde deja en claro su sueño de seguir su carrera deportiva en River Plate. Además, explica algunos motivos para 'cambiar de aires' y destaca el esfuerzo de la junta directiva en cabeza del presidente Andrés Botero para seguir en el equipo 'verdolaga'.

Querida hinchada de Atlético Nacional

Quiero por este medio expresar todo el amor y orgullo que me hace sentir pertenecer al Club más grande de Colombia. No tengo palabras de agradecimiento para la oportunidad que me han brindado confiándome el arco de tan respetable institución y con tantos próceres del fútbol que me precedieron en este puesto.

A raíz de las noticias de los últimos días es que por primera vez quiero solicitar el apoyo de ustedes para una decisión que no ha sido fácil, pero si muy elaborada en lo más íntimo de mi hogar.

Como ustedes saben, le he expresado a la junta directiva del Club Atlético Nacional que me permitiera poder realizar un sueño que tuve desde siempre, que es jugar en un equipo muy importante de mi país.

Es un anhelo como cualquier jugador tendría poder hacerlo y se me presenta en un momento en el que familiarmente también hago falta cerca de los míos.

Sin descartar que el hacerlo me podría dar una chance de estar más cerca de los ojos del cuerpo técnico de la Selección de mi país a tan poco del Mundial de Rusia 2018.

Es por eso que quiero disculparme por una promesa que le hice a la barra, a los muchachos incondicionales de LOS DEL SUR, de que me iba a quedar a vivir en el club. Resulta que por los motivos que arriba explico siento la necesidad de decir "hasta luego" y no un Adiós para siempre.

Esperando poder regresar a mi amado Nacional cuando así lo dispongan. Quiero agradecer al Gran Presidente, el señor Andrés Botero, quien se ha desvivido por convencerme para que cambie de idea, así como a Víctor Marulanda y toda la gente de la junta directiva.

Hoy les pido por primera vez algo muy difícil a toda la afición y es que me apoyen para poder cumplir mi sueño, con la promesa mía y de mi esposa de volver pronto, y habiéndome encargado personalmente de que nuestro amado Club reciba la compensación económica que desea y se merece.

Quiero aclarar que mi comunicado es un deseo y que no hay nada definido y que no hay nada definido como lo ahí lo expreso. Falta el acuerdo de las instituciones, que ojalá se de pronto.

Gracias por el apoyo que estoy recibiendo.

Desde Argentina comunican que habría un acuerdo por 3 millones de dólares, a Franco lo esperan mañana martes en la clínica Rossi de Buenos Aires para hacerse los exámenes médicos y firmar un contrato por tres años con el equipo 'millonario'.