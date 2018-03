Robinson Zapata: "Somos guerreros, leones que siempre nos hemos levantado"

Google Plus

Santa Fe Vavel, tuvo la oportunidad de hablar con los cuatro protagonistas que vistieron y dieron a conocer la "Piel de León" para el 2018 y quienes nos contaron las expectativas que tiene el cuadro "Cardenal" para este año, después del golpe de perder la final de la Liga Águila 2017 ante el rival de patio.

Cada uno de los jugadores de Independiente Santa Fe es consciente del dolor que vivieron y que aún reviven los hinchas cardenales después de la final perdida ante Millonarios, una final que nadie quería perder, pero que en esta ocasión le toco a los hinchas cardenales, "Somos guerreros, leones, que siempre nos hemos levantado y es por eso que Santa Fe cada año va a una final, por eso cada año logra un título, se nos escapo por muy poco, claro que aún en el dolor, todos los santafereños somos conscientes que se nos fue a lo último, por muy poco", fueron las primeras palabras de Robinson Zapata para Santa Fe Vavel.

A su vez Javier López sabe el golpe que se sintió, pero por eso invita a la hinchada para seguir adelante y soñar con la décima en el 2018, "El golpe se vio, fue fuerte, para nadie es un secreto, perder con el rival de patio una final no era nada fácil, el equipo está golpeado pero con hambre, con sed de revancha, que tiene y esperemos este año demostrarlo en la cancha y alzar la décima".

El apoyo de la hinchada siempre será fundamental, para los jugadores es importante saltar a la cancha y ver las tribunas vestidas de rojo y blanco, "Esto es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, nos toco perder con Millonarios, pero ya paso, es año nuevo, esperamos que todos los hinchas nos sigan apoyando, que nosotros siempre vamos a dar todo en la cancha", comentó Juan Daniel Roa.

Comentario que reforzó Yeison Gordillo, recordando lo triste que fue el cierre de la Liga Águila 2017, "Siempre duele, pero acá estamos trabajando, se perdió, sí, duele obviamente pero nos toca seguir trabajando y seguir dándole alegría a la hinchada". La invitación del grupo dirigido por Gregorio Pérez, será siempre volver a creer y levantarse de lo que fue esa final.

Ante la inquietud sobre la salida inesperada de Omar Pérez, los protagonistas del evento no dudaron en responder y agradecer las enseñanzas y triunfos que el 10 dejo para la institución y para cada uno de los jugadores que tuvieron la oportunidad de compartir con él.

"En lo futbolístico se pierde mucho, todos sabemos el crack que es Omar dentro de la cancha, la pegada que tiene, fuera del campo obviamente es un líder positivo, que llevo a Santa Fe y a nosotros a grandes cosas, a grandes títulos y la verdad indiscutiblemente hará mucha falta", comentó Yeison Gordillo.

"Es un tema de la parte administrativa, sabemos la calidad y la clase de persona que es Omar y todo lo que nos enseñó y eso lo tenemos que demostrar ahora en la cancha", concluyó Javier López, en la charla con Santa Fe Vavel.

Desde que inició el año el tema de refuerzos para Santa Fe ha sido el Talón de Aquiles, debido a las pocas contrataciones que llegaron al cuadro cardenal, pero aún así los referentes del equipo tienen confianza en el proceso que se viene realizando y lo que se puede lograr. "Seguir con el proceso es un beneficio obviamente, tenemos una idea de juego ya plasmada, un estilo de juego del año pasado y esperemos que los muchachos que llegaron se acoplen rápido", comentó Yeison Gordillo a la prensa, así como aseguró que el tema de gol es un trabajo que el profesor Gregorio está reforzando con los delanteros.

Por su parte Juan Daniel Roa, le quiere dar la confianza a la hinchada para que crean en lo que hay que por parte de ellos entregaran todo en la cancha y que así "Nos espera conseguir todos los torneos que tenemos por delante y conseguir más títulos, yo creo que va a ser nuestra meta".

Entre risas Robinson Zapata, comentó como Betancourt y Fernández se han adaptado al grupo y pide todo el apoyo para ellos, "Betancourt es nuestro Cavani, tiene el mismo estilo, bueno ahora se corto el cabello, porque antes lo tenía y era más parecido, pero no saben lo excelente ser humano y que gran goleador es, por favor apóyenlo y también apoyen a Brayan Fernández que llegó de Cortúlua y es un delantero muy bueno, estos dos integrantes que hasta ahora han llegado, se han acoplado muy bien al equipo".

Mientras que Yeison Gordillo dejo en claro, que no ha habido oferta alguna por él y que Santa Fe es su casa, "Santa Fe me hace sentir bien, así me lo han hecho sentir, así lo siento yo, mi familia y bueno por ahora siento que estaré por mucho tiempo en Santa Fe".

Para finalizar Rufay Zapata quiso dejar un mensaje muy especial para los hinchas cardenales que siguen creyendo en lo que es Santa Fe y lo que se vive dentro del equipo, "No bajemos los brazos, seguimos soñando, seguimos creciendo y que esto solo demuestre que somos unos verracos, somos unos guerreros y vamos por un título más, vamos a seguir siendo protagonistas, en la Libertadores, en cualquier torneo que nos ponga, con mucha humildad, pero con mucho poder de convicción, decimos que estamos para cosas grandes".