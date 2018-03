Fabián Castillo: Me gustaría estar en Atlético Nacional, es una buena opción para mi"

Google Plus

El habilidoso delantero de 25 años no ha tenido continuidad en el Trabzonspor de Turquía y ve positivamente regresar al fútbol colombiano. Atlético Nacional aparece como buena opción para volver a los primeros planos, mostrar su fútbol y continuar su carrera deportiva volviendo a sus bases.

Fabián Castillo dialogó con el programa El Alargue de Caracol Radio manifestó la importancia de poder jugar en Nacional y que entre las lesiones y el cambio de entrenador no pudo tener muchos partidos disputados.

"En los últimos seis meses, no fueron muy buenos. Tuve una lesión de meniscos que me tuvo dos meses por fuera, además cambiaron al técnico y no pude jugar muchos partidos", expresó.

Castillo quien surgió en el Deportivo Cali aseguró que está "100 por ciento recuperado". "Me gustaría estar en Atlético Nacional, sería una buena opción para mi. Mi representante (Raúl Ramírez) es el que está al tanto del tema, pero han habido acercamientos, puede ser que se de esta posibilidad. Estamos trabajando en eso", subrayó.

El jugador elogió el club que lo pretende y sería un "lindo reto" para tener más figuración. "Me gustaría estar llegar a Nacional, es hoy por hoy, el mejor club de Colombia. Es un equipo que va a jugar muchas competencias este año".

Aunque su representante contó que la operación está cerca, pero no lo suficiente, Castillo comentó que él es el que está negociando con los directivos, "me ha comentado poco del tema. Sería una linda oportunidad y ojalá se de", sostuvo.

Entre su situación contractual, con el equipo turco no hay cláusula, pero es el que debe tomar la decisión final. "todo depende de ellos', remarcó.

Sobre su nivel, "estoy buscando tener continuidad. Todo futbolista desea jugar más, espero llegar a un equipo donde me pueda sentir importante", precisó.

Entre sus cualidades están; el desequilibrio, el juego por bandas y la rapidez. "Eso me caracteriza, si se da la opción de llegar a Nacional, quiero aportarle al grupo, darle alegrías a la gente y aprender de los jugadores más experimentados", expresó.

Finalmente, Castillo confirmó que ha hablado con Víctor Marulanda, gerente deportivo y de desarrollo de Atlético Nacional. "he hablado por teléfono y nos hemos escrito vía chat. Él está ilusionado y yo también de llegar". Además sentenció que esta semana se debe definir si Trabzonspor lo deja ir o continuará en el equipo 'otomano' donde ha tenido mucho recambio.