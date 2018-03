Raúl Loaiza: “He cogido más confianza y seguridad con el ‘profe’ Almirón”

Google Plus

No han pasado 24 horas del arribo de Atlético Nacional a territorio antioqueño y ya el equipo está entrenándose en la sede deportiva de Guarne, con miras a finalizar la pretemporada de la mejor manera, antes de jugar a Superliga ante Millonarios, el 31 de enero, y el partido de vuelta en fecha pendiente por confirmar.

Hoy, como es habitual, después del entrenamiento ‘verdolaga’, los jugadores atendieron a los medios de comunicación. Raúl Loaiza, jugador que se desempeña como volante cinco o de marca, y fue titular en los dos partidos de la Florida Cup, dijo que sin importar que jugador sea titular, siempre tiene que hacer las cosas de la mejor manera en los partidos.

“Todos los jugadores siempre queremos ser titulares en los partidos, pero a veces no se puede. Sin importar al jugador que le toque o juegue, lo que quiere y anhela el equipo es que haga siempre las cosas bien y que siempre gane”, comentó el Raúl.

Loaiza, quien desde que llegó de Patriotas de Boyacá no contó con amplia continuidad el anterior semestre, expresó que la plantilla de jugadores se encuentra bien físicamente, esperando el partido contra Millonarios, equipo al que perfectamente ya conocen.

“Físicamente nos encontramos muy bien en estos momentos. Todos sabemos lo que significa Millonarios, y todos sabemos lo que es Atlético Nacional, puede ser un torneo amistoso o lo que sea pero siempre hay la necesidad de salir a ganar títulos y bueno, que mejor empezar ganando la Florida Cup. El equipo se está preparando, esperemos que contra Millonarios todo se no dé”, sostuvo.

El jugador de 23 años de edad, señaló que el semestre anterior no tuvo mucha continuidad con el cuerpo técnico anterior, pero que ante todo supo aprovechar las oportunidades en las que jugó, situación que según su concepto ha cambiado este semestre, pues ha cogido más confianza y continuidad con Jorge Almirón.

“En estos seis meses que acabaron de pasar, no jugué bastantes partidos, pero siempre supe aprovechar la oportunidad cuando jugué. Ahora he cogido más confianza y seguridad con el ‘profe’ Almirón, lo que ha causado que en el momento de jugar me sienta más cómodo”, expresó Loaiza.

Para cerrar, Raúl Loaiza manifestó que al entrador le gusta que el equipo sea dinámico y rápido en el momento de jugar los partidos.