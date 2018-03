Hugo Gottardi: "Estamos seguros de lo que queremos y de lo que hacemos"

Tras el empate sin goles, el partido de ida de la Superliga Águila 2018, entre Millonarios y Nacional, su director técnico encargado Hugo Gottardi, habló con los medios de comunicación después del compromiso en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

"Creo que tuvimos algunas oportunidades para convertir pero no lo hicimos. No me voy preocupado por eso, tuvimos algunas llegadas, no muchas pero tuvimos algunas importantes. Tuvimos volumen de juego pero no convertimos. Estamos seguros de lo que queremos y de lo que hacemos, creo que pronto el equipo se va a ver en toda su magnitud. El primer tiempo fue bueno, faltó el gol pero estuvo bueno. El segundo bajo un poco, cambié algunas de las posiciones de los jugadores, como Huérfano y Montoya. En los próximos entrenamientos, veremos quien jugará en el próximo partido de Liga", comentó el argentino.

Respecto a lo que el equipo mostró en la cancha, Gottardi mencionó que "me deja tranquilo que el equipo estaba compacto y fuerte. Nacional no nos llegó, salvo a los 88 minutos de juego. No jugamos contra cualquiera, jugamos con Nacional unos de los mejores equipos el fútbol colombiano, así que el balance del partido fue muy positivo. Este es un equipo compacto. Millonarios sabe lo que es el triunfo, sabe lo que es la gloria y lo que es jugar de visitante. En estos momentos, los muchachos decían vamos allá y vamos a salir campeones".

Al preguntarle acerca del balance de los tres debutantes que tuvo el equipo esta noche, respondió que "lucharon, pelearon, trataron de pelear el balón y jugaron para el equipo que es lo mas importante. Jugando juntos uno o dos partidos más creo que se van a entender mejor".

Habló acerca de la posición en la que jugó Ayron del Valle y su aporte al equipo: "Cuando jugaba con Duvier, Ayron jugaba de la misma manera y salió goleador. Él esta haciendo un sacrificio, tirándose a la derecha, ayudando al equipo y sacrificando su nuevo. Debe acoplarse con Ovelar, pero lo viene haciendo muy bien".

Respecto a la pregunta del porqué Millonarios no interpretó el juego que proponían los delanteros durante el primer tiempo, Gottadi finalizo diciendo: "Enfrente tenemos otro equipo, no es un 'equipito', es un equipo. Teníamos que tener cuidado en el manejo de nuestro balón, no podíamos dejárselo a ellos. Sabemos como juega Nacional y lo lleva haciendo ya mucho tiempo, yo pienso que debíamos administrar el balón, ya que es un equipo rápido y de mucho cuidado".