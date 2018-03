Reinaldo Lenis: "Si no era en Atlético Nacional, no venía a Colombia"

Atlético Nacional presentó sus dos últimos refuerzos en la sede campestre de Guarne. Rafael Marcelo Delgado y Reinaldo Lenis cerraron el libro de contrataciones en el cuadro 'verdolga' para la temporada 2018-l.

El futbolista colombiano Reinaldo Lenis que dejó el fútbol brasilero para llegar a Atlético Nacional manifestó a la prensa el anhelo que tenía por formar parte de la institución antioqueña: "hace rato el club quería contar con mis servicios y yo también quería hacer parte del equipo".

El futbolista que por primera vez jugará en el fútbol profesional colombiano habló sobre su trayectoria en el balompié internacional: "prácticamente llevo 9 o 10 años jugando afuera. Desde las inferiores jugué en Perú, luego Argentina y después en Brasil. Ahora tengo una linda oportunidad de volver a Colombia".

El profesional comentó que como en muchas veces la gente debe salir de sus tierras en busca de oportunidades: "a veces hay que salir del país para triunfar. Yo estuve buscando oportunidades en varios clubes de Colombia, entre ellos Atlético Nacional, Deportivo Cali y el equipo sub-19 de Cortuluá en 2010 que volví de Perú, pero no se dieron las cosas. Luego un empresario argentino me vio jugando en el barrio y me llevo a Argentinos".

Además, la nueva adquisición 'verdolaga' sostuvo que llegar al bicampeón de América era un objetivo que tenía: "yo me había puesto como meta que si no era en Atlético Nacional no venía a Colombia, preferiría quedarme afuera".

Conociendo la esencia futbolística que ha demostrado Atlético Nacional el jugador expresó su gusto por el ADN en el juego: "siempre me ha gustado el fútbol de Nacional. Mucho más con Macnelly que maneja todo el hilo del equipo, será una competencia muy sana con (Jeison) Lucumí y (Andrés) Rentería. El que esté mejor puede jugar y son tres torneos en los cuales pueden haber rotaciones en ese puesto".

Respecto al debut en el equipo de Almirón el jugador se mostró realista y sabe que: "primero debo ponerme a punto físicamente. Desde que me dieron la noticia de llegar a Atlético Nacional no estaba entrenando por algún percance que tuvieron las partes" sin embargo sueña con: "debutar con gol, asistencias y todo. Ojalá sea como sucedió en Argentinos Juniors".

Si bien su función principal y su mejor versión es como extremo izquierdo, Lenis aseguró que también a trabajado en otras zonas del campo: "como lateral derecho, pero jugando con línea de tres, así jugué en Argentinos Juniors. Después me pusieron como media punta y con un delantero fijo, no como enganche".

Por otra parte, Reinaldo fue sincero y dijo que: "me considero un jugador que puede tirar muchos centros. Me siento más cómodo dando asistencias, sé que al extremo se le exigen goles. Soy un extremo con gol, pero no soy goleador. Me gusta ayudar al lateral. Esperemos que en Nacional pueda hacer todo eso".

Probablemente el debut del ex Sport Recífe se demore alrededor de dos semanas. El vallecaucano deberá trabajar haciendo énfasis en la parte física para estar en óptimas condiciones de cara a las múltiples competencias del equipo 'verde' de Antioquia.