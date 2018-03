Leonardo Castro: "Es muy importante este inicio de torneo"

En un partido realmente complicado, el poderoso sacó la casta y le ganó a Millonarios en el atanasio, con una destacada actuación de sus dos delanteros: German Cano y Leonardo Castro.

Este último habló al final del partido sobre esta importante victoria que le da a Medellín 9 puntos de 9 y que lo sitúa en los más alto de la tabla de posiciones. "Es muy importante este inicio de torneo, estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos un excelente grupo, esperamos seguir sumando de a tres".

El delantero poderoso también habló del gol que le dio la victoria al cuadro poderoso, con una linda jugada previa de German Cano que con un taco dejó listo a Castro para definir con frialdad ante Wilker Fariñez arquero del cuadro bogotano. "Fue un gol de equipo, Brayan y Didier en el medio recuperan muy bien el balón y empezamos a jugar rapido, y en esa pared con Cano se puede lograr el gol".

También destacó al portero del cuadro los millonarios que sin duda fue la revelación con la selección de Venezuela: "Es un portero que lo tenía referenciado, sabemos las condiciones que tiene y es un honor hoy poderle marcar.

También analizó la táctica que implementaron en la cancha ante un gran rival, que venía haciéndose fuerte durante muchas fechas: "Sabíamos que a millonarios no le podíamos jugar por arriba, teníamos que hacer una pared para cortar una defensa tan fuerte que viene demostrando mucho en los torneos"

Sobre el final del partido, Leo tuvo que salir en camilla y fue modificado por Juan Fernando Caicedo: "Ya estaba fatigado, estaba cansado, un partido bastante díficil donde tuve que correr demasiado, y el profesor nos habia dicho que cuando no demos más hay que mirar al banco porque los que están ahí pueden entrar y dar lo mejor" y descartó cualquier lesión: "Simplemente fue cansancio, nada grave de que preocuparse".

En el encuentro se vio un buen entendimiento y un buen complemento de los dos puntas poderosos, se vio un equipo fluído de mitad de cancha hacia adelante y muy vertical con pases al vacío que aprovechaban la velocidad de los dos delanteros, pero aún más de Leonardo: "Gracias a Dios me he entendido muy bien con Cano, igual con Caicedo, somos tres delanteros que no estamos jugando la titular, y el que entra siempre ha demostrado". Y es que ha sido una constante ver esto en el equipo de Rescalvo, no solo con la pareja Cano-Castro sino que también con Caicedo, un equipo rápido, que se entiende bien y sobre todo, muy eficaz.

Sin duda alguna fue una victoria muy importante para el poderoso, no solo el hecho de ganar en casa sino que también ganarle a un rival que venía con buen viento en la camiseta, que venía de ser campeón en dos torneos locales y uno de ellos lo había celebrado en el Atanasio: "Millonarios venía de una racha larga de no perder, y hoy fue muy importante para nosotros, también nosotros llevar tres partidos invictos también es importante".

Tener a Ricaurte en el medio campo filtrando pases sin duda alguna es una ventaja muy grande para un goleador como Castro, y el lo sabe: "En los entrenos he trabajado mucho eso, sabemos el gran jugador que es Ricaurte, un jugador que filtra muy bien los balones y nosotros ya lo hemos entendido, que cada vez que coja el balón tenemos que hacer una diagonal porque en cualquier momento la tira".