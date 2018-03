Alexis Henríquez: "A Nacional le faltó concretar las opciones"

El defensor samario, Alexis Henríquez, quien ingresó al partido contra Millonarios para los segundos 45 minutos, habló con la prensa y manifestó sus sensaciones de la igualdad (1-1) entre 'albiazules' y 'verdes'.

El referente 'verdolaga' vio con buenos ojos el rendimiento del equipo en la segunda parte del partido: "Pienso que en el segundo tiempo estuvimos muy bien. Mejoramos con respecto a partidos anteriores, fue un partido importante frente a un gran rival. Pienso que durante el trámite del juego tuvimos mas oportunidades de gol que ellos" sostuvo Henríquez.

Atlético Nacional registró 21 remates al arco custodiado por el guardameta venezolano, Wuilker Farínez. Para el capitán 'verde', la poca efectividad fue la razón por la cual no se lograron traer los tres puntos de la capital colombiana: "A Nacional le faltó concretar las opciones. Ante el gol de ellos tuvimos una jugada clara de Dayro y otra de Rentería, pero el juego es así... hoy no tuvimos la fortuna de que la pelota entrara" aseveró el defensor del cuadro antioqueño.

De igual forma, Henríquez, destacó la actuación del joven portero de Millonarios: "Ellos tienen un arquero de selección. No se pueden negar la condiciones que tiene el arquero de ellos, pero nosotros no estuvimos finos en la definición. Cada día habrá que ir mejorando".

Por otra parte, el líder de la zaga 'verdolaga' se refirió a su rendimiento y dio a entender que el partido tenía unas condiciones favorables para él: "Había espacio y me dejaban conducir mucho. Si no me salen a presionar, no espero a que salgan para tomar una decisión. Esa es una de mis virtudes, trato de sacarle el mejor provecho".

Finalmente, Alexis dio un parte de tranquilidad y aseguró que el equipo de a poco irá mostrando una mejor cara en el campo de juego: "Mientras van pasando los días vamos a ir mejorando. Es una idea totalmente diferente, son metodologías diferentes. A unos les cuesta más que a otros, eso es normal".