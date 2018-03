América, con lo mejor de su nómina para enfrentar al Atlético Nacional

Google Plus

En uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 de la Liga Águila, el Atlético Nacional, del técnico Jorge Almirón, recibirá en el estadio Atanasio Girardot al América de Cali, dirigido por el Pollila Da Silva, en una nueva edición de este electrizante clásico entre verdolagas y escarlatas.

El cuadro de la Sultana del Valle viene de obtener una victoria en condición de local, al imponerse por 2 goles a 0 al Patriotas de Boyacá; victoria que lo ubica hasta el momento en la tercera posición de la tabla. Por su parte, los verdes no pasan por un buen momento, puesto que solo han sumado dos victoria en sus últimos 6 partidos (2PG,2PP,2PE), rendimiento poco esperado para uno de los mejores equipos de Colombia y que ya ha sido blanco de críticas por parte de la prensa y, sobre todo, de sus propios hinchas.

El uruguayo Jorge Da Silva sabe de la importancia de este partido para ambas instituciones y por ello ha decidido convocar a sus mejores jugadores para poder obtener una valiosa victoria en suelo paisa. Se destaca el regreso del volante Kevin Ramírez, que no fue tenido en cuenta en el anterior partido, debido a un golpe en la rodilla que sufrió en el partido contra Defensa y Justicia y del mediocentro Avimiled Rivas ausente por fatiga muscular, ambos jugadores titulares en el escarlata e importantes en el arranque de temporada del equipo.

Por su parte, los jugadores Pablo Armero, Gustavo Carvajal y Juan Fernando Asprilla no fueron tenidos en cuenta debido a una decisión técnica. El caso de Miñia es particular, pues disputó de titular el último juego contra Patriotas y mostró un buen rendimiento, por lo que su ausencia es objetable. No obstante, el lateral Harrison Canchimbo reemplazó al nacido en Tumaco en la convocatoria de los diablos rojos.

Lista de viajeros:

Arqueros: Carlos Bejarano, Jhon Meneses.

Defensas: Danilo Arboleda, Diego Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez, Harrison Canchimbo, Juan Camilo Angulo.

Volantes: Avimiled Rivas, Jonny Mosquera, Elkin Blanco, Kevin Ramírez, Félix Micolta, Darío Bottinelli.

Delanteros: Yamilson Rivera, Cristian Dájome, Cristian Martínez Borja Carmelo Valencia.

El último partido jugado entre ambas instituciones en suelo antioqueño data el 16 de agosto de 2017 con victoria del Atlético Nacional 2-0, gracias al autogol de Juan Camilo Angulo y al derechazo de Aldo Leao Ramírez. Mañana, a partir de las 7:05 pm (hora colombiana), ambos equipos se volverán a enfrentar en el que es considerado como uno de los mejores partidos del fútbol colombiano.