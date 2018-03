Vladimir Hernández, con un doblete, apagó a la 'mechita'

Google Plus

El América llegó a Medellín con la fe intacta de poder llevarse los tres puntos y mantener su invicto. Las buenas actuaciones en las pasadas fechas parecieron darles la convicción necesaria de lograr el cometido. Por otra parte, Atlético Nacional no mostraba ser un equipo constante durante los 90 minutos, con falta de efectividad de cara al arco y mucho más frágil.

Durante el transcurso de la etapa inicial, los locales se trataron de imponer por medio de la posesión del balón, pero no fue fructífera debido a que no pudieron reflejarlo en el resultado. Por otra parte, los diablos rojos prefirieron esperar en campo propio, siendo un equipo compacto. El guardameta Carlos Bejarano nuevamente ratificó su gran nivel. El cuadro dirigido por el Polilla Da Silva no tuvo profundidad, ideas y muy poco volumen ofensivo.

Desde el inicio de la etapa final, los verdolagas con el ingreso de Gonzalo Castellani y Vladimir Hernández, empezó a ser mucho más agresivo y profundo, pero nuevamente el portero de los visitantes se vistió de héroe. Debe mencionarse que Elkin Blanco, en los primeros minutos del segundo tiempo tuvo que salir debido a una lesión por un golpe en su rodilla. Los jugadores Cristian Martínez Borja y Kevin Ramírez fueron casi invisibles durante el cotejo. El uruguayo tuvo muy poco peso ofensivo y en cuanto a lo defensivo, hizo muy poco acompañamiento en las salidas de Nacional.

Uno de los puntos fuertes de América durante los anteriores partidos fue el grado de intensidad de presión sumando la explosión, frente a Nacional en muy pocas ocasiones optó por esto y cuando se atrevió, complicó la salida de los locales y pudo generar opciones de peligro. El golero Monetti no tuvo mucho trabajo. Durante el transcurso de la etapa final, los diablos rojos defensivamente se vieron incapaces y desordenados frente a la movilidad de balón y profundidad que presentó Atlético Nacional. Por esto, en una salida del lateral izquierdo Rafael Delgado, un centro al segundo palo que de gran manera Gonzalo Castellani lo pivoteó para Vladimir Hernández quien fue el encargado de enviar el balón al fondo de la red, decretando el 1-0 al 75’.

Posteriormente, en el último cuarto de hora, los escarlatas trataron de adelantar sus líneas para conseguir la paridad pero nuevamente se reflejó el poco juego interior que tienen. El ingreso de Yamilson Rivera pareció darle un poco de más movilidad al conjunto vallecaucano pero abundó la imprecisión. La opción más clara para lograr el empate fue al 91’ tras una mala salida que aprovecharon bien los jugadores del América y Diego Herner, fue quien habilitó de gran manera a Cristian Martínez Borja y este, mano a mano con Monetti no pudo vencerle.

Finalizando el tiempo añadido, tras una mala recepción de Yamilson Rivera, Vladimir Hernández regateó de gran manera a Diego Herner y Danilo Arboleda, quedando cara a cara frente a Carlos Bejarano y con un gesto técnico inmejorable, se atrevió a ‘cucharear’ al guardameta decretando el 2-0 final.

Siendo así, América reúne 7 puntos de 12 que ha disputado hasta el momento. Falta por disputarse el encuentro aplazado frente a Santa Fe y la próxima fecha que jugará, será el domingo 4 de marzo frente a Millonarios en el estadio el Campín.