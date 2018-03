Jorge Da Silva: "Algún día nos tocaba perder y nos tocó hoy frente a Nacional"

En la noche de este jueves se disputó uno de los clásicos que más expectativa genera en el FPC, el partido entre Atlético Nacional vs América de Cali, que terminó con la victoria por 2-0 del equipo verdolaga, el cual venía dejando muchas dudas, a razón de la poca claridad en el estilo de su juego por las irregularidades en su nivel de juego. Sin embargo, hoy mostró su mejor versión y se impuso de gran manera en el Atanasio Girardot.

Tras la derrota, el DT escarlata comentó cuál había sido su percepción respecto al cotejo entre rojos y verdes, e inició por resaltar que su idea principal para salir a enfrentar al equipo de Jorge Almirón, era sostener el mismo planteamiento táctico de los últimos partidos, "No queríamos cambiar, más allá de que respetamos mucho a Nacional, a pesar de saber que Nacional aquí se hace muy fuerte".

Frente a la explosión en velocidad de los diablos rojos, el verde paisa supo controlar esa intensidad de juego manejando la pelota y siendo inteligentes al momento de atacar, sin embargo los dirigidos por Polilla generar algunas opciones claras de gol en el cual la contundencia fue el gran ausente de cara al arco, "Generamos 2 0 3 opciones de peligro, pero lamentablemente no se dió el resultado que esperábamos". De hecho los escarlatas tuvieron la posibilidad de igualar el marcador en un mano a mano claro de Borja en los últimos minutos del partido, no obstante no tuvieron claridad al momento de definir y después de malograr esa oportunidad, Nacional encuentra el segundo gol tras un error en salida de Yamilson Rivera, que aprovecha de gran manera Vladimir Hernandez.

"Nacional aprovechó las situaciones que tuvo... Algún día nos tocaba perder y nos tocó hoy frente a Nacional". En la era Polilla esta es la segunda derrota de la escuadra americana, la primera fue el semestre pasado ante Millonarios en el Pascual Guerrero en las semifinales de Liga Águila por el partido de ida.

La velocidad por bandas que imprime la escuadra americana, a veces no le permite ser claro al momento de llegar al gol, elemento que reconoce el Polilla, "El equipo quiere ser tan vertiginoso que pierde muchas opciones"; sin embargo, el uruguayo rescata la generación de juego y de opciones del equipo, "Lo importante es que el equipo genera y no se pone a especular".

Por otro lado, Polilla fue cuestionado frente a la ausencia de Pablo Armero, quien había mostrado un gran nivel en el último partido que disputó América frente a Patriotas en el Pascual Guerrero, frente a ello señaló que el jugador había tenido molestias musculares, lo cual le impidió estar disponible para el juego. "Pablo empezó un proceso de puesta a punto, va encontrando su mejor nivel y hoy no vino porque no estaba en condiciones para jugar".

Por último el uruguayo señaló que es importante recomponer fuerzas para lo que se le viene al plantel, puesto a que el próximo fin de semana visitará a Millonarios en el Campín y seguido a ello, tendrá que afrontar el partido de vuelta por Copa Sudamericana en el Pascual Guerrero y por tanto, tendrán que estar a tope, "Tenemos que fortalecernos, porque se vienen 2 partidos importantes ante millonarios y el partido de vuelta de Copa Sudamericana".