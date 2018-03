Medellín, arriba en el historial frente al cuadro 'Albo'

El conjunto paisa y el cuadro manizalita, se enfrentarán para dar validez a la séptima fecha del rentado nacional. Ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla y promete ser un juego atractivo. En cuanto a estadísticas, el Equipo del pueblo tiene ventaja, tanto en torneos cortos como estadísticas históricas. A continuación, un reporte más detallado de los enfrentamientos entre estos equipos.

Estadísticas

Total de enfrentamientos: 182

Victorias del Medellín: 64

Goles del Medellín: 228

Victorias de Once Caldas: 59

Goles de Once Caldas: 223

Empates: 59

En torneos cortos: 34

Victorias del Medellín: 14

Goles del Medellín: 44

Victorias de Once Caldas: 11

Goles de Once Caldas: 42

Empates: 9

Primer enfrentamiento

La primera vez que Rojos y Albos se encontraron, fue el 26 de marzo de 1961 en el Estadio Fernando Londoño Londoño. En aquel compromiso, Medellín salió vencedor por la mínima diferencia, gracias al gol del mediocampista Pedro Roque Retamozo.

En ese mismo año, contando los otros tres enfrentamientos, el saldo se dividió en dos partidos ganados por bando. 0-1 y 3-2 a favor del rojo; y 2-0 y 0-2 a favor del Once Caldas.

Último enfrentamiento

El duelo más reciente entre Medellín y Once Caldas se dio el 22 de julio del año anterior. El encuentro se desarrolló en el Estadio Palogrande de Manizales, en donde se repartieron los honores con un marcador de 0-0.

Máximos anotadores

Arnulfo Valentierra (ONC) – 12

Héctor Ramón Sossa (DIM) – 10

Perfecto Rodríguez (DIM) – 8

Antonio José Patiño (ONC) – 7

Todos los enfrentamientos

2002: Medellín 2–2 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín



2003: Medellín 1–0 Once Caldas / Once Caldas 3–3 Medellín



2004: Medellín 2–0 Once Caldas / Once Caldas 0–0 Medellín



2004–I (Cuadrangulares): Medellín 4–0 Once Caldas / Once Caldas 0–2 Medellín



2005: Medellín 1–0 Once Caldas / Once Caldas 3–0 Medellín



2006: Medellín 3–2 Once Caldas / Once Caldas 6–0 Medellín



2007: Medellín 1–0 Once Caldas, Once Caldas 1–0 Medellín



2008: Medellín 3–2 Once Caldas / Once Caldas 1–1 Medellín



2009: Medellín 2–2 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín



2010: Medellín 0–0 Once Caldas / Once Caldas 2–1 Medellín



2011: Medellín 3–4 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín



2012: Medellín 2–1 Once Caldas / Once Caldas 0–1 Medellín



2013: Medellín 1–2 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín



2014: Medellín 1–3 Once Caldas / Once Caldas 2–2 Medellín



2015: Medellín 0–0 Once Caldas / Once Caldas 0–2 Medellín

2016: Medellín 2–1 Once Caldas / Once Caldas 1-2 Medellín

2017: Medellín 1-0 Once Caldas / Once Caldas 0-0 Medellín

Ley del EX

DT: Javier Álvarez

Jugadores: Roberto Carlos Cortéz, Jaime Castrillón, Samuel Vanegas, Elkin Calle, Rubén Darío Hernández, Carlos Augusto Álvarez, Agustín Julio, Néider Morantes, Tressor Moreno, Carlos Rodas, Jhon Valencia, Jaime Arango, Sebastian Hernandez, Jhon Viáfara, Luis Alberto Núñez, Ayron del Valle, Juan Guillermo Baena, Marino García, Iván 'Champeta' Velazquez, Daniel Hernández, Jefferson Cuero, Gilberto García, Giovanni Hernández, César Quintero, Diego Amaya, Marlon Piedrahita, Juan David Cabezas, Ray Vanegas, Jonathan Lopera, Jhonnier Viveros, Andrés Felipe Álvarez.