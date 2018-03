Alexis Henríquez: "Cada día jugando mejor porque sabemos que tenemos equipo para seguir mejorando"

Google Plus

Alexis Henríquez como referente del equipo verdolaga tiene claro el buen momento que pasa Atlético Nacional "La idea es estar en los primeros lugares, estamos bien, contentos por la posición en que estamos" sin embargo, tiene los pies en la tierra y manifiesta que no hay que descuidarse "No se puede negar que siempre cuando uno está en los primeros lugares es de mucha motivación y mucha confianza para seguir trabajando de la misma manera para no relajarse".

El central también declaró su buen estado físico tras el percance que tuvo en la fecha pasada por el torneo local "Me siento muy bien, en el partido contra Jaguares sentí una molestia y traté de salir para prevenir que no sea nada grave", asegurando que a los tres días realizó trabajo de campo y no participó en el encuentro contra Pasto por decisiones del cuerpo técnico para darle continuidad a otros jugadores, con lo cual está de acuerdo y respeta esa mentalidad en el equipo.

Además, manifestó la capacidad que tiene el equipo en su plantilla para sostener la rotación a la que le ha apostado Jorge Almirón "Cada estilo es diferente, cada técnico tiene una idea diferente (...) Siempre hay una disputa sana porque todos los jugadores que estamos acá tenemos condiciones para jugar en este equipo que es bastante difícil jugar".

También cree que por la cantidad de partidos que afronta el equipo en diferentes torneos es responsable y necesario el cambio de jugadores de forma regular "El profesor tomó la decisión de cambiar a casi todos los jugadores por darles descanso, pero también hay partidos que ha cambiado 3 o 4 jugadores en el tema de rotación".

Acerca del partido con Bucaramanga, próximo rival de la Liga Águila, manifestó que es una oportunidad para ratificar la racha ganadora pero no deja de ser un partido difícil "Todos los equipos se juegan un partido diferente por lo que significa jugar contra Nacional, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo primero, seguir cada día jugando con esa confianza y personalidad".

Finalmente, habló sobre el ambiente positivo que ampara los buenos resultados del equipo "Siempre hay un buen camerino acá porque los egos se dejan a un lado, porque acá el bienestar de Nacional ya no significa que lo individual es más grande que lo grupal" afirmando que los jugadores con experiencia son responsables de hacerles entender tanto a jugadores nuevos como jóvenes la importancia de estar en este club.