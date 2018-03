Definidos los viajeros en América para enfrentar al Deportivo Pasto

Google Plus

América parece no levantar cabeza; en su anterior encuentro, perdió 0-3 ante Santa Fe en Bogotá. Los nuevos refuerzos aún no muestran los resultados. La falta de generación ofensiva, el filtro del medio campo y la zaga de defensas, muestran visiblemente sus errores. Actualmente, los diablos ocupan la décima quinta posición en la tabla. Por otro lado, Deportivo Pasto afronta esta jornada en su casa, vienen de perder 2-0 ante Nacional.

Para afrontar esta nueva jornada, Jorge Da Silva hizo algunos cambios en su lista de viajeros. Se destaca la vuelta del lateral izquierdo Pablo Armero, quien no estuvo ante Santa Fe y Bucaramanga. Por otro lado, no fueron convocados Alejandro Bernal, Yamilson Rivera y Harrison Canchimbo por decisiones técnicas; estos jugadores aún parecen no adaptarse a lo que el Polilla busca. Asimismo, entraron en la convocatoria 4 jugadores sub-20: el defensa central Kevin Rivas, los dos volantes defensivos Anyelo Mora y Juan Diego Nieva y finalmente, el delantero Kevin Viveros.

Infierno escarlata

Esta campaña para América no ha sido tan fructífera. De los ocho partidos que ha jugado, solo ha podido conseguir tres victorias, empatar en una ocasión y cuatro derrotas, aparte de la vergonzosa eliminación que vivió por Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia.

Por otro lado, el tema de los refuerzos no ha dado el resultado esperado. Danilo Arboleda, Pablo Armero, Félix Micolta, Cristian Dájome y Carmelo Valencia (solo se mencionan los que están convocados) no están en su mejor forma. Durante el Torneo Fox disputado en enero, se vio un América prometedor; dos meses después, la crisis futbolística es inminente.

Pero el tema no solo pasa por los refuerzos. Las ventajas defensivas y los errores individuales no pueden ocultarse. En tan solo las ocho jornadas disputadas, han recibido 12 goles: ya no es el equipo impenetrable que mostró ser una campaña atrás. Además, los delanteros vienen en sequía: en el mismo número de partidos, solo han podido anotar en 8 ocasiones.

Finalmente, mañana los 'Diablos Rojos' esperan poder retornar a la senda de la victoria y alejarse de las últimas casillas. La próxima fecha para América será el 31 de marzo frente al Atlético Huila en condición de visitante.

Lista de convocados en América de Cali para el juego ante Pasto: