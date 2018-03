Yulián Anchico: “Hoy estamos en Medellín y voy tratar de hacer un buen partido”

Google Plus

Yulián Anchico, lateral derecho del Deportivo Independiente Medellín viene acumulando minutos en el equipo y dejando buenas impresiones en sus actuaciones; luego del empate 2-2 frente al Deportes Tolima, aseguró que Tolima es un equipo fuerte y siempre consigue resultados importantes, para él fue un partido "complicado y bien disputado".

Anchico se encuentra dentro de la lista de convocados para enfrentar a Independiente Santa Fe y está enfocado en dicho encuentro frente a uno de sus anteriores equipos, en el que de hecho es considerado un ídolo, sin embargo el jugador considera que: "Independientemente de mi pasado en Santa Fe, hoy estoy en Medellín y por supuesto que mi trabajo lo hago es acá". Cabe destacar que el jugador que también se puede desempeñar como volante, debutó con el 'medallo' hace dos semanas, en el encuentro donde salió vencedor por la mínima diferencia ante La Equidad.

Tanto para el jugador como para el plantel deportivo del Medellín, lo más importante es seguir sumando, teniendo en cuenta que con una victoria de hoy, volverían a tomar el liderato en la tabla de posiciones de esta versión de la Liga Águila. "Cuando se está arriba en la tabla y las cosas se han hecho bien lo importante siempre va a ser sumar", y también dejó muy claro que "la idea es ir a sumar y ganar, tratamos de hacer el mismo trabajo en todas las canchas, no puedo pensar en nada más que ganar, al final en la última fecha del todos contra todos es que se sabe".

El encuentro frente al Independiente Santa Fe por la fecha once de la Liga Águila será esta noche a las 20:00 horas en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Para este encuentro el conjunto 'cardenal' llega después de caer derrotado 3-1 frente al Boyacá Chicó y 'Equipo del Pueblo' llega de un empate 2-2 en casa frente al Deportes Tolima.