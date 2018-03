Raul Loaiza: "Hay que salir a arrollar a Huila"

Google Plus

El volante de contención Raul Loaiza habló con los medios de comunicación presentes en la sede deportiva de Guarne. El cartagenero se refirió al juego ante el cuadro 'opita' en donde esperan conseguir un triunfo que les permita continuar como líderes de la Liga Águila.

El profesional que ha sido uno de los mayores beneficiados con la rotación propuesta por Jorge Almirón manifestó lo cómodo que se encuentra en la institución: "Me siento contento por la continuidad que me han brindado, esto es de paciencia y he venido trabajando tranquilamente".

Entrando en materia más futbolística, el jugador apuntó a lo que fue el 'clásico joven' ante Envigado, juego en el que los 'verdes' pasaron de ganar (0-2) a igualar (2-2) sobre el epílogo del partido: "Falta de concentración en los últimos minutos. Estábamos muy bien con el balón y el control del juego, pero esto es fútbol".

Sin embargo, Loaiza destacó algo positivo tras dicho amargo empate en casa de Envigado: "Nos queda de experiencia, hay que rematar bien y creo que con Huila hay que salir con todo".

Sobre el juego ante el cuadro 'opita' el volante 'verdolaga' señaló que: "Es un equipo joven y corre mucho. Nacional es local, debe sostener el balón y aprovechar las ocasiones que se presenten".

De igual forma, Raul Loaiza dio su opinión acerca de cómo sería el desarrollo del partido entre antioqueños y huilenses: "Al ser visitantes y jugar contra Nacional, de pronto ellos van a esperar. Independientemente de eso, nosotros debemos salir a realizar nuestro juego, hay que salir a arrollar a Huila, ojalá se nos dé la victoria para seguir en el primer puesto".

El juego entre los de Almirón y Craviotto será el miércoles 28 de marzo a las 8:00 p. m. en el 'coloso de la 74'. Plaza en la que los 'verdes' no conocen la derrota en la presente Liga Águila.