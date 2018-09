América y lo que se viene en abril: 30 días fundamentales para el equipo

En América de Cali los resultados hablan por si solos: transcurridos 11 partidos de la Liga Águila l, el equipo solo ha conseguido 10 puntos producto de 3 victorias, 1 empate y 7 derrotas, con un total de 8 goles a favor y 19 en contra. En la cancha se ve un equipo en declive el cual tras arrancar el año con 1 igualdad y 2 triunfos, no pudo levantarse después de los traspiés ante Atlético Nacional y Millonarios. Hoy, sin un entrenador fijo al mando del equipo tras de la renuncia de Jorge Polilla Da Silva, los diablos rojos saben que abril es un mes clave para tomar el último tren rumbo a la zona de los 8, mejorar el rendimiento y posiblemente pelear por el título.

Este cuarto mes del año le trae al América 6 nuevas oportunidades para levantar cabeza en un campeonato en el que marcha tan solo dos escalones por arriba del último pero no tan lejos de ese octavo lugar que por ahora ocupa Rionegro Águilas, con 19 puntos. Haciendo cuentas, los escarlatas tienen la chance de cosechar 18 unidades en abril y actualmente están a 9 de entrar en esa zona de los playoffs; la distancia no es tan grande. Por supuesto, no depende de sí mismo ya que por arriba tiene equipos como Santa Fe, Tolima y Millonarios, que también pelean por ubicarse entre los 8 primeros del torneo.

Abril marca casi el final de la fase del todos contra todos de este campeonato, 6 de los 8 encuentos restantes se disputarán en este mes. Vamos a repasar esa septena de rivales que tendrá el América durante los próximos 30 días.

Ante el último, la chance ideal para sumar de a tres

Con 6 puntos obtenidos en 11 partidos, Boyacá Chicó es el próximo rival del América. Escarlatas y ajedrezados se enfrentarán el sábado en el Pascual Guerrero en un cruce de necesitados. El enfrentamiento más reciente entre ambos data del 6 de noviembre de 2011 en el estadio La Independencia y el resultado final fue de 1 a 1.

Clásico en el Pascual

A solo 2 puntos del lider, en la tercera posición, se sitúa del Deportivo Cali que, además, es el equipo con más goles a favor (22) en todo el torneo. El 15 de abril, escarlatas y azucareros protagonizarán una nueva edición del clásico vallecaucano. Será el partido número 315 entre ambos en la era profesional. Desde que América regresó a la primera división, en 10 encuentros oficiales solamente pudo triunfar en una ocasión (contando Liga y Copa Águila). El choque más reciente entre ambos data del 28 de octubre del año pasado y dejó como resultado un 0 a 0 en cancha del conjunto verdiblanco.

Una visita a tierras antioqueñas ante una de las sorpresas del torneo

El siguiente rival que aparece en el horizonte americano es Rionegro Águilas. Los dirigidos por uno de los héroes del ascenso del América, Hernan Torres, recibirán a los diablos rojos en el estadio Alberto Grisales el día 18 de este mes. Con 19 puntos en 12 partidos disputados, el conjunto dorado y rojo se posiciona en la octava ubicación.

A dar la sorpresa en casa contra uno de los favoritos

Si abril parecía un mes complicado, este duelo contra el Junior de Barranquilla reafirma las exigencias para los escarlatas, ya que el 22 de este mes se enfrentarán en Cali con uno de los equipos con mayor presupuesto del campeonato. A pesar de los 23 puntos que posee el equipo de Alexis Mendoza, América confía en volver a dar la sopresa después de que el año pasado lograra eliminar a los tiburones en los cuartos de final de la Liga Águila 2018-ll con una destacada victoria por 3 a 2 en el Metropolitano.

Contra Alianza, un rival directo en la lucha por llegar a los 8

El quinto encuentro de este mes para el América será contra Alianza Petrolera en Cali. Actualmente el conjunto dirigido por el argentino, Juan Cruz Real es uno de los equipos más flojos del torneo ya que ha cosechado 11 unidades en 10 partidos. Uno de los 3 clubes mas goleados el campeonato (15 anotaciones en contra) visitará a la mechita el 25 de abril. El último antecedente entre ambos data del 13 de agosto del 2017 y quien se llevó la victoria fue el América con un marcador de 2 a 1.

Dura visita a Manizales contra el Once

El blanco blanco no le gana al América desde hace 7 años. Desde el regreso de los rojos a primera división, se han enfrentado en 2 ocasiones más, con una victoria para los escarlatas y un empate. Actualmente, los dirigidos por Hubert Bodhert aparecen en la séptima posición en la tabla, con 19 unidades, y de la mano del delantero venezolano Edder Farías, quien anotó 6 tantos en el campeonato, es uno de los equipos más goleadores del campeonato con 18 dianas.