Nacional y Medellín disputan el clásico 297

En el único clásico paisa del semestre, tanto Verdolagas como Poderosos buscan afianzarse en lo alto de la tabla, además de ganar el partido por el orgullo contra su rival de patio.

En los últimos tres encuentros entre estos dos equipos, ha salido favorecido el Independiente Medellín (2V y 1E) sin recibir goles en contra.

Nacional viene de una difícil derrota por Copa Libertadores por la mínima diferencia ante Bolívar en La Paz y un empate contra uno de los coleros, Boyacá Chico en Tunja. Este cuadro liderado por Jorge Almirón quiere seguir su racha de 29 partidos sin perder como local, siendo el Atanasio Girardot un fortín en Liga. En los cinco encuentros que ha disputado de local este semestre en Liga ha ganado todos, obteniendo 15 de 15 puntos posibles.

El Verde solo ha recibido ocho goles en contra en las 12 fechas del torneo y su arquero lleva siete partidos sin recibir gol a comparación de su rival que le han encajado 13 goles.

Nacional quiere seguir líder y aumentar su historial contra el Rey de corazones

“Medellín ha tenido una buena temporada, pero fue hasta ahora mejor el trabajo nuestro. Si ganamos nos afianzamos más en la punta, y si nos ganan, nos igualan”, expresó Almirón. Atlético Nacional va de segundo en la tabla con 25 puntos al igual que Deportivo Cali, que se encuentra parcialmente líder, con ventaja de tres puntos sobre el Equipo del pueblo.

En 296 enfrentamientos de estos equipos, Nacional lidera ampliamente el historial con 120 partidos ganados, 83 derrotas y 93 empates. pero mas allá de los números cada clásico es distinto, por ello, el tecnico Almirón decidió no llevar a muchos jugadores titulares com Macnelly Torres, Marcelo Delgado, Dayro Moreno y Alexís Henríquez para que estuvieran en óptimas condiciones. Por otro lado, Felipe Aguilar no fue concentrado y Carlos Cuesta sigue lesionado, por ende, puede que Diego Braghieri haga dupla en la parte de atrás con Henríquez o utilizando a Bocanegra en una línea de tres, este último ha sido usado polifuncionalmente en el mando de Almirón.

Aunque jugadores como Campuzano y Castellani jugaron en el Hernando Siles de La Paz los 90 minutos, el técnico debe elegir qué jugador debe descansar o si alineará a los argentinos. “La idea era guarda jugadores representativos para que estuvieran frescos de piernas. El equipo los necesita bien y hay que estar preparados”, comentó Almirón.

Alineaciones probables

Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres; Reinaldo Lenis, Dayro Moreno, Vladimir Hernández. DT: Jorge Almirón.

Medellín: David González; Elacio Córdoba, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Daniel Cataño; Juan Fernando Caicedo, Germán Cano. DT: Ismael Rescalvo.

El encuentro sera el domingo 8 de abril a las 5:15 p.m., en el Atanasio Girardot.